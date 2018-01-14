Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В США на торги выставлен розовый Dodge Viper GT за 155 000 долларов

В США на торги выставлен розовый Dodge Viper GT за 155 000 долларов

Вчера, 21:00
В Северной Каролине (США) на торгах появился уникальный Dodge Viper GT в оттенке Metallic Pink за 155 000 долларов. Об этом сообщают обозреватели американских специализированных изданий.

В США на торги выставлен розовый Dodge Viper GT за 155 000 долларов

 

Всего на земном шаре насчитывается только две единицы в таком оттенке.Обладатель спорткара сообщает, что пытается продать его уже второй раз. Пробег машины достигает 3 500 км. По словам продавца, Dodge Viper GT имеет отличное состояние. Технические параметры автомобиля в полной мере соответствуют оригинальной версии модели.

По мнению экспертов, 155 000 долларов считается довольно большой суммой для спорткара Dodge Viper GT, но если взять во внимание, что это эксклюзивное предложение, авто продадут в довольно сжатые сроки. Раньше появилась информация о том, что уникальный Jeep Wrangler с двигателем от Dodge Viper выставят на аукцион интернет-платформы Ebay.
Дмитрий Павличко
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