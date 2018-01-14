В США на торги выставлен розовый Dodge Viper GT за 155 000 долларов

В Северной Каролине (США) на торгах появился уникальный Dodge Viper GT в оттенке Metallic Pink за 155 000 долларов. Об этом сообщают обозреватели американских специализированных изданий.

Дмитрий Павличко

Всего на земном шаре насчитывается только две единицы в таком оттенке.Обладатель спорткара сообщает, что пытается продать его уже второй раз. Пробег машины достигает 3 500 км. По словам продавца, Dodge Viper GT имеет отличное состояние. Технические параметры автомобиля в полной мере соответствуют оригинальной версии модели.По мнению экспертов, 155 000 долларов считается довольно большой суммой для спорткара Dodge Viper GT, но если взять во внимание, что это эксклюзивное предложение, авто продадут в довольно сжатые сроки. Раньше появилась информация о том, что уникальный Jeep Wrangler с двигателем от Dodge Viper выставят на аукцион интернет-платформы Ebay.