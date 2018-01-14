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| | Tesla Model 3 cтала доступна всем желающим

Tesla Model 3 cтала доступна всем желающим

Сегодня, 01:00
В связи с началом поставок новой модели Tesla клиентам, разработчики электрокаров в своих дилерских салонах выставили серийные образцы нового электромобиля Tesla Model 3.

Tesla Model 3 cтала доступна всем желающим

 

Model 3 можно опробовать в магазинах Tesla, которые расположены в пригороде Лос-Анджелеса, в Пало-Альто и Сенчери-Сити. Представители компании говорят, что выставляют своё детище на всеобщее обозрение для того, чтобы потенциальные покупатели оценили и опробовали автомобиль до покупки.

В прошлом году у компании были проблемы с комплектующими для Model 3. Из-за чего выпуск и поставки электрокаров пришлось задержать. В 3 квартале 2017 года с конвейера Tesla ушло только 260 единиц Tesla Model 3, хотя планировалось в 6 раз больше.

С 13 января у массового потребителя есть возможность самому ощутить себя владельцем новой Tesla, лучше узнать о её особенностях и преимуществах. Также в скором будущем запланирован тест-драйв машин прямо в магазинах, но пока эта услуга не доступна.
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