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| | В сеть попало видео с тест-драйва дорожного Porsche 911 GT2 RSZ

В сеть попало видео с тест-драйва дорожного Porsche 911 GT2 RSZ

Вчера, 20:10
Обозреватели одного из российских специализированных порталов провели тест-драйв наиболее скоростного дорожного Porsche 911 GT2 RS и выложили в сеть видеоролик тестов. Под испытания попала модификация модели Weissach, отличающийся уменьшенным весом.

В сеть попало видео с тест-драйва дорожного Porsche 911 GT2 RSZ

 

Как известно, немецкий спорткар Porsche 911 GT2 RS Weissach выпустили исключительно в заднеприводном исполнении. Под капот машина получила 700-сильный силовой агрегат. Масса премиального автомобиля достигнет 1479 км.

До первой «сотни» Porsche 911 GT2 RS Weissach берет разгон за 2,8 секунды. Северную петлю немецкой гоночной трассы Нюрбургринг автомобиль прошел за 6 минут и 42 секунды.

Следует напомнить, что Porsche 911 GT2 RS построен на архитектуре серийного купе Porsche 911 Turbo S. В моторном отсеке авто установили производительный 3,8-литровый агрегат с отдачей 700 л.с. Он работает в паре с 7-скоростной преселктивной роботизированной трансмиссией PDK. В РФ за такой автомобиль автолюбителям придется раскошелиться на 20 000 000 рублей.
Дмитрий Павличко
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