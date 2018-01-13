В сеть попало видео с тест-драйва дорожного Porsche 911 GT2 RSZ

Обозреватели одного из российских специализированных порталов провели тест-драйв наиболее скоростного дорожного Porsche 911 GT2 RS и выложили в сеть видеоролик тестов. Под испытания попала модификация модели Weissach, отличающийся уменьшенным весом.

Дмитрий Павличко

Как известно, немецкий спорткар Porsche 911 GT2 RS Weissach выпустили исключительно в заднеприводном исполнении. Под капот машина получила 700-сильный силовой агрегат. Масса премиального автомобиля достигнет 1479 км.До первой «сотни» Porsche 911 GT2 RS Weissach берет разгон за 2,8 секунды. Северную петлю немецкой гоночной трассы Нюрбургринг автомобиль прошел за 6 минут и 42 секунды.Следует напомнить, что Porsche 911 GT2 RS построен на архитектуре серийного купе Porsche 911 Turbo S. В моторном отсеке авто установили производительный 3,8-литровый агрегат с отдачей 700 л.с. Он работает в паре с 7-скоростной преселктивной роботизированной трансмиссией PDK. В РФ за такой автомобиль автолюбителям придется раскошелиться на 20 000 000 рублей.