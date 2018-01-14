В Rolls-Royce отчитались об успешных продажах 2017 года

По сообщению экспертов компании, дилеры бренда сбыли 3 362 экземпляра в 50 странах. Несмотря на обнародованный отчет об успешной реализации, уровень продаж все равно снизился на 16% в сравнении с 2016 годом.
В позапрошлом году мировые продажи премиального бренда Rolls-Royce достигли объема в 4 011 единиц. Следует сказать, что значительную рыночную долю легендарной дорогостоящей марки занимает роскошный седан Rolls-Royce Phantom. Новая генерация авто презентована летом минувшего года, а на рынок новинка выйдет в обозримом будущем.