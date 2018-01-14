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| | В Rolls-Royce отчитались об успешных продажах 2017 года

В Rolls-Royce отчитались об успешных продажах 2017 года

Сегодня, 04:00
Ушедший 2017 года для британской машиностроительной компании Rolls-Royce был очень успешным по продажам на глобальном авторынке. Представители люксового автопроизводителя рассказали об успехе продаж прошлого года, несмотря на отсутствие в линейке седана Rolls-Royce Phantom.

В Rolls-Royce отчитались об успешных продажах 2017 года

 

По сообщению экспертов компании, дилеры бренда сбыли 3 362 экземпляра в 50 странах. Несмотря на обнародованный отчет об успешной реализации, уровень продаж все равно снизился на 16% в сравнении с 2016 годом.

В позапрошлом году мировые продажи премиального бренда Rolls-Royce достигли объема в 4 011 единиц. Следует сказать, что значительную рыночную долю легендарной дорогостоящей марки занимает роскошный седан Rolls-Royce Phantom. Новая генерация авто презентована летом минувшего года, а на рынок новинка выйдет в обозримом будущем.
Дмитрий Павличко
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