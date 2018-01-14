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| | Audi RS4 Avant признан лучшим среди семейства хэтчбек

Audi RS4 Avant признан лучшим среди семейства хэтчбек

Сегодня, 02:00
Еще не вышедший на рынок Audi RS4 Avant во всю тестируется группой экспертов. По мнению тестеров и аналитиков, конструкторам немецкого концерна Audi удалось создать на данный момент лучший автомобиль в своём сегменте.

Audi RS4 Avant признан лучшим среди семейства хэтчбек

 

Всем желающим купить Audi RS4 Avant предоставят два варианта комплектации на выбор. Выбор стоит между передним и задним приводом авто. В комплектацию входит только один вариант двигателя – 2.9 литровый V-6 и турбонаддувом, мощностью 450 лошадиных сил. Такой мотор развивает крутящий момент от 1900 до 5000 оборотов в минуту. Помогать ему будет восьмиступенчатая трансмиссия автоматического типа. Система Sport Differential позволит водителю комфортно и безопасно управлять автомобилем. Управление всеми удобствами осуществляется с помощью 12.3 дюймового сенсорного экрана. В ходе всех тестов группа тестеров сделала вывод, что не смотря на то, что новый Audi – хэтчбек, он хорошо показывает себя на бездорожье.

На рынок Европы Audi RS4 Avant начнут поставлять в начале весны 2018 года.
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