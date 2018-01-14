Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Возрожденный спорткар Toyota Supra представят в Женеве

Возрожденный спорткар Toyota Supra представят в Женеве

Сегодня, 06:00
Японская машиностроительная компания Toyota собирается презентовать свой новый спорткар, который должен прийти на смену Toyota Supra, в марте 2018 года на мотор-шоу в Женеве. Авто намерены продавать под новым суббрендом Gazoo Racing.

Возрожденный спорткар Toyota Supra представят в Женеве

 

Всего автолюбители смогут купить четыре версии спорткара, а именно: Toyota Supra, Toyota Supra GR, Toyota Supra GR Sport и Toyota Supra GRMN. У всех них будут разные цены и различные технические параметры. В модельном ряду японский спорткар расположится выше Toyota GT86 и станет новым флагманом бренда.

В настоящее время новинка проходит тест-драйв. При рассмотрении шпионских фотоснимков становится понятно, что оформление нового авто будет подобно концепту Toyota F-1, представленному в Детройте в 2014 году.

Новый Toyota Supra будет иметь общую архитектуру с третьей генерацией BMW Z4. За счет использования углеволокна, масса авто составит меньше 1400 кг.

Как сообщают инсайдеры, флагман Toyota Supra снабдят гибридной установкой и полноприводным механизмом. Спорткар еще оснастят «роботом» с двойным сцеплением. В моторной гамме еще числятся 245-сильный 4-цилиндровый турбомотор и 3-литровый 330-сильный 6-цилиндровый агрегат. Они позаимствованы от BMW.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Новый Toyota Supra не представят на автосалоне в Детройте
Новый Toyota Supra не представят на автосалоне в Детройте

Ранее появившиеся в мировых автомобильных изданиях слухи говорили о том, что возрожденный спорткар Toyota Supra дебютирует уже через месяц в рамках

Возрожденный Toyota Supra выпустят под брендом Gazoo
Возрожденный Toyota Supra выпустят под брендом Gazoo

Компания Toyota намерена выпустить возрожденный спортивный автомобиль Supra уже в следующем году. Модель выйдет под новым брендом Gazoo. Об этом пишет издание

Toyota FT-1 объявлена прототипом спорткара Supra
Toyota FT-1 объявлена прототипом спорткара Supra

Японский концепт-кар FT-1, будет прототипом для спорткара Toyota Supra.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости