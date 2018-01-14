Возрожденный спорткар Toyota Supra представят в Женеве

Японская машиностроительная компания Toyota собирается презентовать свой новый спорткар, который должен прийти на смену Toyota Supra, в марте 2018 года на мотор-шоу в Женеве. Авто намерены продавать под новым суббрендом Gazoo Racing.

Дмитрий Павличко

Всего автолюбители смогут купить четыре версии спорткара, а именно: Toyota Supra, Toyota Supra GR, Toyota Supra GR Sport и Toyota Supra GRMN. У всех них будут разные цены и различные технические параметры. В модельном ряду японский спорткар расположится выше Toyota GT86 и станет новым флагманом бренда.В настоящее время новинка проходит тест-драйв. При рассмотрении шпионских фотоснимков становится понятно, что оформление нового авто будет подобно концепту Toyota F-1, представленному в Детройте в 2014 году.Новый Toyota Supra будет иметь общую архитектуру с третьей генерацией BMW Z4. За счет использования углеволокна, масса авто составит меньше 1400 кг.Как сообщают инсайдеры, флагман Toyota Supra снабдят гибридной установкой и полноприводным механизмом. Спорткар еще оснастят «роботом» с двойным сцеплением. В моторной гамме еще числятся 245-сильный 4-цилиндровый турбомотор и 3-литровый 330-сильный 6-цилиндровый агрегат. Они позаимствованы от BMW.