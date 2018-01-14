На продажу выставлен 2500-сильный Lamborghini Huracan без цены

Тюнинг-ателье Underground Racing выставило на продажу 2500-сильный гиперкар Lamborghini Huracan, цена которого держится в секрете. Автопроизводитель собирает заявки на покупку авто от клиентов, для которых стоимость машины не имеет значения.

Вышеупомянутый 2500-сильный суперкар Lamborghini Huracan считают одним из наиболее скоростных авто на земном шаре. Под капотом уникального спорткара разместился 10-цилиндровый двигатель, который раньше генерировал 610 лошадиных сил. Мотор получил два турбонаддува и теперь он выдает 1200 л.с. Такая производительность достигается при обычном горючем, а если в бак залить гоночное топливо, то отдача роскошного спорткара развивается до 2500 «лошадок».

Дмитрий Павличко

Пробег выставленного на продажу итальянского 2500-сильного гиперкара Lamborghini Huracan достигает всего 1421 километр.