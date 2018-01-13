Mitsubishi показала в Токио два новых варианта Eclipse Cross

На открывшемся автосалоне в Токио Mitsubishi презентовала две версии кроссовера Eclipse Cross: Premium Sports и Field Athlete.

Обе версии не имеют существенных отличий от оригинального Mitsubishi Eclipse Cross. Сердцем автомобилей служит 1,5-литровый турбированный двигатель со 163 лошадиными силами. Этот мотор работает в дуэте с механической либо автоматической шестиступенчатой трансмиссией. Внедорожник оснащен фирменным полным приводом Super All-Wheel Control, который распределяет крутящий момент на четыре колеса.

Premium Sports покрасили в белый цвет с глянцево-черной решеткой радиатора. Передний бампер имеет декоративные хромированные элементы, также у премиум-версии появились 20-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной.

Mitsubishi Eclipse Cross Field Athlete имеет кузов бронзового окраса, а на капоте есть пластиковая вставка черного цвета. Также у авто специальные 18-дюймовые колесные диски. В Японии новые вариации автомобиля появятся в первом квартале 2018 года.