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| | Mitsubishi показала в Токио два новых варианта Eclipse Cross

Mitsubishi показала в Токио два новых варианта Eclipse Cross

Вчера, 16:56
На открывшемся автосалоне в Токио Mitsubishi презентовала две версии кроссовера Eclipse Cross: Premium Sports и Field Athlete.

Mitsubishi показала в Токио два новых варианта Eclipse Cross

 

Обе версии не имеют существенных отличий от оригинального Mitsubishi Eclipse Cross. Сердцем автомобилей служит 1,5-литровый турбированный двигатель со 163 лошадиными силами. Этот мотор работает в дуэте с механической либо автоматической шестиступенчатой трансмиссией. Внедорожник оснащен фирменным полным приводом Super All-Wheel Control, который распределяет крутящий момент на четыре колеса.

 

Premium Sports покрасили в белый цвет с глянцево-черной решеткой радиатора. Передний бампер имеет декоративные хромированные элементы, также у премиум-версии появились 20-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной.

 

Mitsubishi показала в Токио два новых варианта Eclipse Cross

 

Mitsubishi Eclipse Cross Field Athlete имеет кузов бронзового окраса, а на капоте есть пластиковая вставка черного цвета. Также у авто специальные 18-дюймовые колесные диски. В Японии новые вариации автомобиля появятся в первом квартале 2018 года.
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