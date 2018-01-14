Весной в Россию приедет флагманский кроссовер Peugeot 5008

Новый кроссовер разработан на архитектуре EMP2, благодаря чему его вес уменьшился на 100 кг, а жесткость и устойчивость кузова выросли на 20%. В пресс-центре Peugeot рассказали, что российская версия получит под капот 1,6-литровый 150-сильный двигатель или 204-сильный 1,8-литровый мотор. Они работают в паре с 6-скоростной АКПП и передним приводом.
В функциональном перечне нового флагмана Peugeot 5008 числятся климат-контроль, сенсорная панель, мультимедийный центр, круговой видеообзор, круиз-контроль и 12-дюймовым экран. За наиболее доступную версию Peugeot 5008 придется выложить от 2 000 000 рублей. Точные данные станут доступны весной.