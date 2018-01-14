Весной в Россию приедет флагманский кроссовер Peugeot 5008

Представители французского машиностроительного бренда Peugeot сообщили, что вскоре на отечественный авторынок выведут кроссовер Peugeot 5008. Дилеры получат флагманскую модель весной наступившего года.

Дмитрий Павличко

Новый кроссовер разработан на архитектуре EMP2, благодаря чему его вес уменьшился на 100 кг, а жесткость и устойчивость кузова выросли на 20%. В пресс-центре Peugeot рассказали, что российская версия получит под капот 1,6-литровый 150-сильный двигатель или 204-сильный 1,8-литровый мотор. Они работают в паре с 6-скоростной АКПП и передним приводом.В функциональном перечне нового флагмана Peugeot 5008 числятся климат-контроль, сенсорная панель, мультимедийный центр, круговой видеообзор, круиз-контроль и 12-дюймовым экран. За наиболее доступную версию Peugeot 5008 придется выложить от 2 000 000 рублей. Точные данные станут доступны весной.