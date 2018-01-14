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| | Весной в Россию приедет флагманский кроссовер Peugeot 5008

Весной в Россию приедет флагманский кроссовер Peugeot 5008

Сегодня, 07:00
Представители французского машиностроительного бренда Peugeot сообщили, что вскоре на отечественный авторынок выведут кроссовер Peugeot 5008. Дилеры получат флагманскую модель весной наступившего года.

Весной в Россию приедет флагманский кроссовер Peugeot 5008

 

Новый кроссовер разработан на архитектуре EMP2, благодаря чему его вес уменьшился на 100 кг, а жесткость и устойчивость кузова выросли на 20%. В пресс-центре Peugeot рассказали, что российская версия получит под капот 1,6-литровый 150-сильный двигатель или 204-сильный 1,8-литровый мотор. Они работают в паре с 6-скоростной АКПП и передним приводом.

В функциональном перечне нового флагмана Peugeot 5008 числятся климат-контроль, сенсорная панель, мультимедийный центр, круговой видеообзор, круиз-контроль и 12-дюймовым экран. За наиболее доступную версию Peugeot 5008 придется выложить от 2 000 000 рублей. Точные данные станут доступны весной.
Дмитрий Павличко
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