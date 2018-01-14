Составлен ТОП-5 внедорожников "Нива" от народных тюнеров

Культовый советский внедорожник «Нива» казалось бы предназначен для преодоления бездорожья. Но это вовсе не так, и народные умельцы не раз доказывали, что российский автомобиль может быть более интересным. Об этом свидетельствует составленный экспертами список тюнингованных версий машины.

Сначала нужно отметить City Niva AWD. После проведенного тюнинга данная модификация больше не сможет выезжать на тяжелое бездорожье, несмотря на то, что ходовые параметры не изменились. Но может быть нанесен существенный вред внешнему дизайну машины. Транспортное средство создано народным мастером из Казахстана.

Следом в перечне разместился Turbo Nismo. Он выпущен 1994 году, но хозяин так с ним намучился, что решил заняться его переработкой. Внедорожник снабдили 4-цилиндровым двигателем объемом 1,8 литра с отдачей 200 лошадиных сил. Агрегат инженеры взяли от Nissan. Эта версия получила новые диски колес, другой бампер и другие наработки.

На третьем месте находится 3S-GE 210 HP. Этот тюнинг представлен многими интересными техническими параметрами и модным оформлением. Машину оснастили 210-сильным 4-цилиндровым агрегатом объемом 2,0 литра. Также преобразованиям подвергся салон.

Дмитрий Павличко

Среди остальных вариаций стоит выделить "Ниву"-Хамелеон и Т.Г.Т. SV Parts. Первая характеризуется изменяющимися цветами, а вторая - предельной и суровой простотой и надежностью.