Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Составлен ТОП-5 внедорожников "Нива" от народных тюнеров

Составлен ТОП-5 внедорожников "Нива" от народных тюнеров

Сегодня, 10:00
Культовый советский внедорожник «Нива» казалось бы предназначен для преодоления бездорожья. Но это вовсе не так, и народные умельцы не раз доказывали, что российский автомобиль может быть более интересным. Об этом свидетельствует составленный экспертами список тюнингованных версий машины.

Составлен ТОП-5 внедорожников "Нива" от народных тюнеров

 

Сначала нужно отметить City Niva AWD. После проведенного тюнинга данная модификация больше не сможет выезжать на тяжелое бездорожье, несмотря на то, что ходовые параметры не изменились. Но может быть нанесен существенный вред внешнему дизайну машины. Транспортное средство создано народным мастером из Казахстана.

Составлен ТОП-5 внедорожников "Нива" от народных тюнеров

 

Следом в перечне разместился Turbo Nismo. Он выпущен 1994 году, но хозяин так с ним намучился, что решил заняться его переработкой. Внедорожник снабдили 4-цилиндровым двигателем объемом 1,8 литра с отдачей 200 лошадиных сил. Агрегат инженеры взяли от Nissan. Эта версия получила новые диски колес, другой бампер и другие наработки.

Составлен ТОП-5 внедорожников "Нива" от народных тюнеров

 

На третьем месте находится 3S-GE 210 HP. Этот тюнинг представлен многими интересными техническими параметрами и модным оформлением. Машину оснастили 210-сильным 4-цилиндровым агрегатом объемом 2,0 литра. Также преобразованиям подвергся салон.

Составлен ТОП-5 внедорожников "Нива" от народных тюнеров

 

Составлен ТОП-5 внедорожников "Нива" от народных тюнеров

 

Среди остальных вариаций стоит выделить "Ниву"-Хамелеон и Т.Г.Т. SV Parts. Первая характеризуется изменяющимися цветами, а вторая - предельной и суровой простотой и надежностью.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
В России подорожал внедорожник Chevrolet Niva
В России подорожал внедорожник Chevrolet Niva

Пресс-центр СП "GM-АвтоВАЗ" проинформировал, что в России подорожал внедорожник Chevrolet Niva. Производитель сообщил, что стоимость автомобиля выросла на 5-6

Американцы испытали советский внедорожник УАЗ-469
Американцы испытали советский внедорожник УАЗ-469

Двое американцев провели тест-драйв популярного советского внедорожника УАЗ-469. Об их впечатлениях от езды на автомобиле по улицам Лос-Анджелеса рассказал

В Лос-Анджелесе дебютировал
В Лос-Анджелесе дебютировал "заряженный" Nissan Sentra Nismo

На автосалоне в Лос-Анджелесе презентовали "заряженный" седан Nissan Sentra Nismo. Модель получила доработанные тормоза, подвеску и аэродинамический обвес, а

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости