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| | Пикап Chevrolet C10 из фильма "Форсаж" продают на eBay

Пикап Chevrolet C10 из фильма "Форсаж" продают на eBay

Сегодня, 09:00
На онлайн-площадке для проведения аукционов еВау разместили объявление о продаже Chevrolet C10. Пикап сошел с конвейера в 1967 году и использовался в съемках четвертой части известного блокбастера "Форсаж".

Пикап Chevrolet C10 из фильма "Форсаж" продают на eBay

 

За раритетный пикап просят 32 500 долларов. Машина является эксклюзивом, так как модификации, которые снимались в фильме, остались. На машине установлен большой хромированный выхлоп и баки. В автомобиле автоматическая коробка передач с тремя ступенями, в отличие от фильма, где показали механическую трансмиссию. Пикап ездит благодаря 8,2-литровому двигателю с 8 цилиндрами.

Продавец говорит, что у него есть все документы, подтверждающие оригинальность Chevrolet C-10. Данный лот можно было увидеть в сцене с ограблением бензовоза, в первые 15 минут фильма.
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