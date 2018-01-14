Пикап Chevrolet C10 из фильма "Форсаж" продают на eBay

На онлайн-площадке для проведения аукционов еВау разместили объявление о продаже Chevrolet C10. Пикап сошел с конвейера в 1967 году и использовался в съемках четвертой части известного блокбастера "Форсаж".

За раритетный пикап просят 32 500 долларов. Машина является эксклюзивом, так как модификации, которые снимались в фильме, остались. На машине установлен большой хромированный выхлоп и баки. В автомобиле автоматическая коробка передач с тремя ступенями, в отличие от фильма, где показали механическую трансмиссию. Пикап ездит благодаря 8,2-литровому двигателю с 8 цилиндрами.Продавец говорит, что у него есть все документы, подтверждающие оригинальность Chevrolet C-10. Данный лот можно было увидеть в сцене с ограблением бензовоза, в первые 15 минут фильма.