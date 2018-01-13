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| | Названы причины роста цен на бензин в 2018 году

Названы причины роста цен на бензин в 2018 году

Вчера, 22:00
С наступлением 2018 года на российских АЗС цена бензин возросла на 1 рубль. Чиновники ввели новый сбор, благодаря которому цены на топливо могут существенно возрасти.

Названы причины роста цен на бензин в 2018 году

 

Соответствующий законопроект вводит обязанность нефтедобывающих компаний оплачивать дополнительную добычу сырья. Следовательно, часть прибыли фирма должна отправлять в государственный бюджет РФ, что в свою очередь повысит цены на бензин. Раньше чиновники заставляли платить за добычу нефти и ее возможный вывоз за рубеж. Если же компания ориентирована на внутренний рынок, то в казну она отчисляет еще 50% от нормы. Из этого можно сделать вывод, что всем нефтедобывающим фирмам приходится увеличивать ценники на горючее, чтобы не было убытков.

Законопроект поставят на обсуждение в Госдуму в январе текущего года. По мнению экспертов, летом автолюбителей ожидают новые цены на топливо.
Дмитрий Павличко
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