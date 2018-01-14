В сеть выложили рендер "заряженного" Honda Insight Type R

Официальная премьера Honda Insight пройдет на мотор-шоу в Детройте 13 января 2018 года. Специалисты дизайнерской студии X-Tomi Design обнародовали рендерные изображения "заряженной" версии Honda Insight Type R.

Дмитрий Павличко

На автосалоне покажут концепт Honda Insight, который ляжет в основу серийной модели, производство которой стартует в ближайшем будущем, а продажи начнутся летом нынешнего года. Но японский автопроизводитель не намерен выпускать «заряженный» Honda Insight Type R, потому дизайнеры X-Tomi Design представили свое видение авто.«Заряженный» автомобиль снабдили новыми крыльями, увеличенными колесами с новыми покрышками, черными мотивами на решетке радиатора и зеркалах и внушительным диффузором. Также стоит отметить красные акценты на переднем диффузоре и боковых крыльях. В массовой модификации Honda Insight оборудуют цифровой панелью управления, светодиодными фарами, 8-дюймовым тачскрином и комплексом защитных систем Honda Sensing