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| | В США стартовали продажи нового Nissan Rogue Sport за $22 600

В США стартовали продажи нового Nissan Rogue Sport за $22 600

Вчера, 17:55
На североамериканском авторынке появился новый кроссовер Nissan Rogue Sport 2018 года, который предлагается за 22 600 долларов. Автомобиль перетерпел незначительные изменения.

В США стартовали продажи нового Nissan Rogue Sport за $22 600

 

Отмечается, что под капотом все также размещается 2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 141 л.с. и оснащается авто передним приводом. За полноприводный вариант придется отдать 24 000 долларов.

В новом кроссовере инженеры заменили пакет доработок SV Premium на SV Technology. Машина получила обогрев задних кресел, интеллектуальную систему круиз-контроля, обогрев рулевого колеса и подогрев боковых зеркал заднего обзора. В топовых версиях кроссовера появились ассистенты контроля за выходом из полосы движения, распознавания пешеходов и экстренного торможения. Ранее сообщалось, что новый Nissan Rogue Sport проходил тест-драйв на автодорогах.
Дмитрий Павличко
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