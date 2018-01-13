В США стартовали продажи нового Nissan Rogue Sport за $22 600

Отмечается, что под капотом все также размещается 2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 141 л.с. и оснащается авто передним приводом. За полноприводный вариант придется отдать 24 000 долларов.
В новом кроссовере инженеры заменили пакет доработок SV Premium на SV Technology. Машина получила обогрев задних кресел, интеллектуальную систему круиз-контроля, обогрев рулевого колеса и подогрев боковых зеркал заднего обзора. В топовых версиях кроссовера появились ассистенты контроля за выходом из полосы движения, распознавания пешеходов и экстренного торможения. Ранее сообщалось, что новый Nissan Rogue Sport проходил тест-драйв на автодорогах.