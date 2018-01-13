В США стартовали продажи нового Nissan Rogue Sport за $22 600

На североамериканском авторынке появился новый кроссовер Nissan Rogue Sport 2018 года, который предлагается за 22 600 долларов. Автомобиль перетерпел незначительные изменения.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что под капотом все также размещается 2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 141 л.с. и оснащается авто передним приводом. За полноприводный вариант придется отдать 24 000 долларов.В новом кроссовере инженеры заменили пакет доработок SV Premium на SV Technology. Машина получила обогрев задних кресел, интеллектуальную систему круиз-контроля, обогрев рулевого колеса и подогрев боковых зеркал заднего обзора. В топовых версиях кроссовера появились ассистенты контроля за выходом из полосы движения, распознавания пешеходов и экстренного торможения. Ранее сообщалось, что новый Nissan Rogue Sport проходил тест-драйв на автодорогах.