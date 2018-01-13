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| | Infiniti рассекретила дизайн концепта Q Inspiration

Infiniti рассекретила дизайн концепта Q Inspiration

Сегодня, 13:08
Японский бренд Infiniti, контролируемый компанией Nissan, представил дизайн концепта Infiniti Q Inspiration. Публичная премьера новинки пройдет в рамках грядущего автошоу в Детройте.

Infiniti рассекретила дизайн концепта Q Inspiration

 

Концепт получил весьма непривычное внешнее оформление. Прототип снабдили 4-дверным купеобразным кузовом. В передней половине авто стоит выделить два гигантских воздухозаборника, обеспечивающих дополнительное охлаждение подкапотного пространства. Существует вероятность, что концепт-кар оснастят активными аэродинамическими элементами.

Отмечается, что внешний дизайн Infiniti Q Inspiration разрабатывался дизайнером Каримом Хабибом, что стало его дебютом в компании Infiniti. По его мнению, благодаря концепту привычная платформа продолжает свое эволюционное развитие. Прототип в будущем может получить электромотор. В моторном отсеке новинки разместится 2-литровый турбодвигатель с 4 цилиндрами, получивший дополнительный механизм сжатия.
Дмитрий Павличко
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