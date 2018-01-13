Fiat Chrysler отзывает 162 000 авто з-за неисправности двигателя

Автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles объявил о кампании отзыва 162 тысяч Chrysler Pacifica. У минивэнов обнаружена неисправность силовой установки, которая нуждается в срочном ремонте.

Неисправность была обнаружена только у минивэнов Chrysler Pacifica с бензиновым двигателем, тогда как гибридные версии полностью исправны. Дефект бензиновой силовой установки может привести к тому, что минивэн заглохнет прямо на ходу.Под кампанию отзыва попадают только бензиновые версии Chrysler Pacifica 2017 года выпуска. В результате в США отзывают 154 000 минивэнов, а остальные 8 000 будут отозваны по всему миру. Fiat Chrysler Automobiles оповестят владельцев неисправных моделей о необходимости ремонта в ближайшем дилерском центре автопроизводителя. Замена двигателя у неисправных минивэнов будет производиться за счет компании.