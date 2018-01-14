Новый Mercedes-AMG GT Sedan практически готов к премьере

Инженеры культовой немецкой компании Mercedes-Benz собираются представить седан Mercedes-AMG GT. Его премьера состоится на мотор-шоу в Детройте.

Иностранные специализированные порталы обнародовали в сети ряд фотографий и одно видео с тестовым экземпляром Mercedes-AMG GT Sedan. При рассмотрении обнародованных шпионских фото становится понятно, что новинка скрыта под плотным камуфляжем, но можно увидеть привычную для марки радиаторную решетку Panamericana и четыре выхлопных патрубка.

Отмечается, что ожидаемая новинка была сфотографирована в ходе тест-драйва на дорогах Германии. Эксперты уверяет, что конструкторы премиального бренда занимаются доводочными тестами, так как дебют должен пройти уже скоро. Новая модель получит название Mercedes-AMG GT4 и с таким именем пойдет в массовое производство.

Дмитрий Павличко

Под капот авто получит 8-цилиндровый агрегат объемом 4,0 литра с отдачей 600 л.с. Не исключается и появление гибридной версии с мощностью 805 «лошадок».