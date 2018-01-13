Новую Toyota Corolla 2020 засняли на дорожных тестах в США

Японская машиностроительная компания Toyota готовится представить новый седан Toyota Corolla 2020. Недавно автомобиль свежей генерации вывели на тесты на дороги в США.

Несмотря на обилие камуфляжа, местные специалисты сообщили, что новинку снабдили огромной радиаторной решеткой, состоящей из двух частей, горизонтальными линиями верха, зауженной светодиодной оптикой головного света, задними осветителями и двойными выхлопными патрубками. Новинку построили на архитектурной платформе TNGA. Ее использовали при создании Toyota Prius, Toyota C-HR и Toyota Camry.Под капотом нового Toyota Corolla разместятся 1,5 и 1,8-литровые агрегаты. Кроме них предусматривается 1,2-литровый мотор и гибридная установка. Они работают в паре с 6-скоростной МКПП и вариатором CVT.

Дмитрий Павличко

Седан представят через год. Toyota Corolla 2020 для Северной Америки будет производиться на заводе в Миссисипи, а позже модель начнет собираться на предприятии в Алабаме.