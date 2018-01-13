Toyota Camry нового поколения доберется до РФ к концу года

Японская автомобилестроительная компания Toyota озвучила дату выпуска люксового седана Toyota Camry на российский авторынок. Новое поколение ожидают в РФ к концу нынешнего года.

Дмитрий Павличко

Технические параметры новинки пока держатся в секрете, но согласно инсайдерской информации, под капотом нового Toyota Camry разместится 2-литровый агрегат с отдачей 149 л.с. Кроме того, предусматривается 2,5-литровый 178-сильный мотор. Они работают в тандеме с 8-скоростной АКПП и переднеприводным механизмом.Следует напомнить, что два месяца назад в базу Роспатента попали первые фотоснимки нового Toyota Camry для РФ. При рассмотрении обнародованных тизеров становится понятно, что отечественный седан ничем не отличается от авто для США, Китая и Японии.Новинку построили на архитектуре TNGA. Ее габариты составят 4850X1830X1420 мм, а длина колесной базы равна 2 820 миллиметров.Базовый вариант исполнения нового Toyota Camry оснащен 10 эйрбэгами, фирменным мультимедийным центром с тачскрином, климат-контролем, светодиодной оптикой и электронным стояночным тормозом. В топовых версиях следует выделить комплекс защитных систем Toyota Safety Sense P, включающий в себя адаптивный круиз-контроль и ассистент предупреждения столкновений.