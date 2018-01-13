Из-за роста продаж LADA «АвтоВАЗ» ожидает чистый убыток в 2017 году

Николя Мор, президент «АвтоВАЗ», сообщил, что по итогам работы прошлого года компанию ожидает чистый убыток. Причиной тому увеличение количества продаж LADA на 17% в 2017 году.

Чистой прибыли у производителя нет, так как на неё влияют проценты, которые гасят по кредиту «АвтоВАЗ». При этом президент компании отмечает, что дела пошли в гору, а подробнее о ситуации расскажут 15 февраля.По результатам трех кварталов 2017 года компании «АвтоВАЗ» удалось выйти в плюс по операционной марже. Николя Мор также немного рассказал об автосалоне в Москве. Стало известно, что на мероприятии представят большое количество новинок LADA, что положительно скажется на развитии компании.Стоит отметить, что чистый убыток производителя в 2016 году уменьшился на 39% и составил 44,8 млрд рублей. Тогда как в 2015 году были зарегистрированы рекордные потери в 73,85 млрд рублей.