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| | Volkswagen привезёт в Детройт "заряженный" седан Passat GT

Volkswagen привезёт в Детройт "заряженный" седан Passat GT

Сегодня, 08:00
Компания Volkswagen анонсировала премьеру нового «заряженного» седана Passat GT, которая состоится в середине января на автосалоне в Детройте. Отмечается, что автомобиль получит более 20 новых дизайнерских решений и будет выпущен в ограниченном количестве.

Volkswagen привезёт в Детройт "заряженный" седан Passat GT

 

Под капотом Volkswagen Passat GT установят 3,6-литровый агрегат VR6, генерирующий 284 лошадиные силы при 350 Нм. Передавать тягу на колёса будет 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. К сожалению, пока автопроизводитель не стал раскрывать динамические характеристики модели.

Новая GT-модификация получит светодиодную оптику уже в базовом исполнении, тонированные задние фары, черные крышу и корпуса боковых зеркал, бампера серии R-Line, заниженную подвеску, сдвоенные патрубки и спортивный выпуск. Новинка также сможет похвастаться 19-дюймовыми дисками колёс, оформленными в двух оттенках.

Volkswagen привезёт в Детройт "заряженный" седан Passat GT

 

Volkswagen привезёт в Детройт "заряженный" седан Passat GT

 

В салоне появятся климат-контроль на две зоны, подогрев и электрорегулировка кресел, а также мультимедийный комплекс с 6,3-дюймовым сенсорным экраном, Bluetooth и управлением с помощью голоса. Новый Volkswagen Passat GT начнут предлагать на рынке Северной Америки во втором квартале этого года. Цены на автомобиль стартуют от 29 090 долларов (порядка 1 650 000 рублей).
Яна Васильева
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