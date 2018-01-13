Volkswagen привезёт в Детройт "заряженный" седан Passat GT

Компания Volkswagen анонсировала премьеру нового «заряженного» седана Passat GT, которая состоится в середине января на автосалоне в Детройте. Отмечается, что автомобиль получит более 20 новых дизайнерских решений и будет выпущен в ограниченном количестве.

Под капотом Volkswagen Passat GT установят 3,6-литровый агрегат VR6, генерирующий 284 лошадиные силы при 350 Нм. Передавать тягу на колёса будет 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. К сожалению, пока автопроизводитель не стал раскрывать динамические характеристики модели.Новая GT-модификация получит светодиодную оптику уже в базовом исполнении, тонированные задние фары, черные крышу и корпуса боковых зеркал, бампера серии R-Line, заниженную подвеску, сдвоенные патрубки и спортивный выпуск. Новинка также сможет похвастаться 19-дюймовыми дисками колёс, оформленными в двух оттенках.

Яна Васильева

В салоне появятся климат-контроль на две зоны, подогрев и электрорегулировка кресел, а также мультимедийный комплекс с 6,3-дюймовым сенсорным экраном, Bluetooth и управлением с помощью голоса. Новый Volkswagen Passat GT начнут предлагать на рынке Северной Америки во втором квартале этого года. Цены на автомобиль стартуют от 29 090 долларов (порядка 1 650 000 рублей).