Эксперты признали челнинских водителей вежливее казанских

Специалисты выяснили, сколько водителей не пристёгиваются ремнём безопасности, сколько не пропускают людей на пешеходных переходах, сколько при перестроении не включают поворотники в Казани и Набережных Челнах. Помимо этого, в этих двух городах было определено соотношение мужчин и женщин за рулём и число нечитаемых дорожных знаков.
Оказалось, что водительская культура в Набережных Челнах гораздо выше. Всего 8% местных автомобилистов не пропускают на «зебре» пешеходов, тогда как в столице Татарстана подобное позволяет себе каждый пятый шофер. Свыше 50% казанцев при перестроении не включают поворотники, а в городе на Каме таких нашлось 37%.
Ремни безопасности игнорируют только 16% челнинцев, в Казани – каждый пятый. Помимо этого, а Набережных Челнах лучше работают дорожные службы: трудно прочесть только каждый 35-й дорожный знак, тогда как каждый шестой знак на казанских дорогах является нечитаемым. Количество автоледи в обоих городах примерно одинаковое: 19% и 21% в Набережных Челнах и Казани соответственно.