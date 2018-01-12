Эксперты признали челнинских водителей вежливее казанских

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» провело исследование, целью которого было сравнить культуру водителей в Казани и Набережных Челнах. Для этого эксперты выделили пять главных критериев, влияющих на общую оценку.

Яна Васильева

Специалисты выяснили, сколько водителей не пристёгиваются ремнём безопасности, сколько не пропускают людей на пешеходных переходах, сколько при перестроении не включают поворотники в Казани и Набережных Челнах. Помимо этого, в этих двух городах было определено соотношение мужчин и женщин за рулём и число нечитаемых дорожных знаков.Оказалось, что водительская культура в Набережных Челнах гораздо выше. Всего 8% местных автомобилистов не пропускают на «зебре» пешеходов, тогда как в столице Татарстана подобное позволяет себе каждый пятый шофер. Свыше 50% казанцев при перестроении не включают поворотники, а в городе на Каме таких нашлось 37%.Ремни безопасности игнорируют только 16% челнинцев, в Казани – каждый пятый. Помимо этого, а Набережных Челнах лучше работают дорожные службы: трудно прочесть только каждый 35-й дорожный знак, тогда как каждый шестой знак на казанских дорогах является нечитаемым. Количество автоледи в обоих городах примерно одинаковое: 19% и 21% в Набережных Челнах и Казани соответственно.