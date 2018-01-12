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| | Новый Mercedes-Benz GLC350e оценили в 70 000 долларов

Новый Mercedes-Benz GLC350e оценили в 70 000 долларов

Вчера, 21:00
Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz готовится вывести на автомобильный рынок Соединенных Штатов новый кроссовер Mercedes-Benz GLC350e. Сообщается, что модель получила ценник в 70 000 долларов, что по актуальному курсу составляет примерно 3 990 000 рублей.

Новый Mercedes-Benz GLC350e оценили в 70 000 долларов

 

Согласно данным американских автомобильных изданий, в 2018 году на рынке США дебютирует новый кроссовер Mercedes-Benz GLC350e 2018 модельного года. Отмечается, что точная дата премьеры новинки пока не озвучена, но модель получит минимальный ценник в 70 000 долларов (примерно 3 990 000 рублей).

Что касается технических характеристик, то новый Mercedes-Benz GLC350e получит под капот современный гибридный двигатель, мощность которого составит 120 лошадиных сил. В тандеме с двигателем выступит роботизированный вариатор с семью передачами.

Новый Mercedes-Benz GLC350e базируется на обновленной модульной платформе, которая получила целый ряд алюминиевых компонентов, благодаря чему обновленный кросс окажется легче актуальной модели.

Новый Mercedes-Benz GLC350e оценили в 70 000 долларов

 

Новый Mercedes-Benz GLC350e оценили в 70 000 долларов

 

Батарейный блок модели будет размещаться за пределами салона, что не скажется на количестве пространства для пассажиров. Новый Mercedes-Benz GLC350e сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,2 секунды.
Васисуалий Мурчалов
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