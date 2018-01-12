Новый Mercedes-Benz GLC350e оценили в 70 000 долларов

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz готовится вывести на автомобильный рынок Соединенных Штатов новый кроссовер Mercedes-Benz GLC350e. Сообщается, что модель получила ценник в 70 000 долларов, что по актуальному курсу составляет примерно 3 990 000 рублей.

Согласно данным американских автомобильных изданий, в 2018 году на рынке США дебютирует новый кроссовер Mercedes-Benz GLC350e 2018 модельного года. Отмечается, что точная дата премьеры новинки пока не озвучена, но модель получит минимальный ценник в 70 000 долларов (примерно 3 990 000 рублей).Что касается технических характеристик, то новый Mercedes-Benz GLC350e получит под капот современный гибридный двигатель, мощность которого составит 120 лошадиных сил. В тандеме с двигателем выступит роботизированный вариатор с семью передачами.Новый Mercedes-Benz GLC350e базируется на обновленной модульной платформе, которая получила целый ряд алюминиевых компонентов, благодаря чему обновленный кросс окажется легче актуальной модели.

Васисуалий Мурчалов

Батарейный блок модели будет размещаться за пределами салона, что не скажется на количестве пространства для пассажиров. Новый Mercedes-Benz GLC350e сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,2 секунды.