Составлен ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России в 2017 году

В 2017 году автомобильный рынок России показал существенный рост активности, а клиенты чаще всего отдавали предпочтение внедорожникам и кроссоверам. Журналисты российских автомобильных изданий составили ТОП-10 самых популярных моделей сегмента SUV в России в прошедшем году.

Согласно данным СМИ, на первой строчке рейтинга самых популярных внедорожников и кроссоверов в России в 2017 году расположился новый корейский кроссовер Hyundai Creta, который за отчётный период реализовался 55 305 раз. Сегодня модель можно приобрести по цене от 799 900 рублей.Вторая строчка в ТОП-10 популярных SUV в 2017 году досталась французскому бюджетному «паркетнику» Renault Duster, тираж которого в России составил 43 828 автомобилей. Стоимость модели стартует с отметки в 639 000 рублей. В «тройку» лидеров также смог попасть японский кросс Toyota RAV4 российской сборки – дилерские центры реализовали 32 931 такой автомобиль по минимальной цене в 1 449 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

В ТОП-5 смогли попасть такие модели как Chevrolet Niva (31 212 ед.), а также Renault Kaptur (30 966 ед.), а «десятку» лидеров составили LADA 4X4 (29 091 ед.), Volkswagen Tiguan (27 666 ед.), KIA Sportage (24 611 ед.), Nissan X-Trail (20 626 ед.), Nissan Qashqai (20 223 ед.) и Mazda CX-5 (18 723 ед.).