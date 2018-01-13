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| | В Эстонии продают редчайшую LADA VFTS за 10 000 евро

В Эстонии продают редчайшую LADA VFTS за 10 000 евро

Сегодня, 07:00
В Эстонии на продажу выставили редкий ВАЗ-2105, сошедший с конвейера в 1994 году. Речь идёт о гоночном LADA VFTS, которые выпускались в Вильнюсе в 90-е годы ХХ века. Правда, тираж данной модели составил всего 200 единиц.

В Эстонии продают редчайшую LADA VFTS за 10 000 евро

 

Нынешний владелец рассчитывает получить за свой автомобиль 9 999 евро, что по текущему курсу эквивалентно 678 000 рублей. Пробег предлагаемой LADA VFTS не превышает 300 километров. Отметим, что это довольно низкая стоимость для столь редкой машины с небольшим пробегом.

Гоночная LADA VFTS представляет собой заводской автомобиль, который пережил масштабные доработки. Машина приводится в движение 4-цилиндровым мотором, генерирующим 160 лошадиных сил. В тандеме с двигателем работает 5-скоростная МКПП от Opel Omega.

Стоит отметить, что в силовом агрегате LADA VFTS используются карбюратор Weber, топливный насос Bosch, радиатор Cosworth и задний мост Volvo. Снаряжённая масса автомобиля составляет всего 850 килограммов, поэтому его энерговооружённость считается довольно неплохой. Рулевое управление было позаимствовано у Volkswagen Golf II и получило гидроусилитель.

В Эстонии продают редчайшую LADA VFTS за 10 000 евро

 

В Эстонии продают редчайшую LADA VFTS за 10 000 евро

 

В Эстонии продают редчайшую LADA VFTS за 10 000 евро

 

В Эстонии продают редчайшую LADA VFTS за 10 000 евро

 

В Эстонии продают редчайшую LADA VFTS за 10 000 евро

 

Также следует упомянуть, что LADA VFTS наделили передним сплиттером, спойлером сзади, расширителями арок, коваными дисками колёс Alpina. В салоне нашли место спортивные кресла и эксклюзивный руль.
Яна Васильева
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