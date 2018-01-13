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| | Спрос на автомобили Chery в России в 2017 году вырос на 24%

Спрос на автомобили Chery в России в 2017 году вырос на 24%

Сегодня, 00:00
Китайская марка Chery продолжает укреплять свои позиции в России, и в 2017 жители страны приобрели 5 905 автомобилей бренда. Таким образом Chery увеличила свои продажи в РФ на 24% в годовом сравнении, на что обратило внимание агентство "АВТОСТАТ".

 

Спрос на автомобили Chery в России в 2017 году вырос на 24%

 

По словам аналитиков, постепенное повышение спроса на автомобили Chery в России наблюдалось в течение всего 2017 года. Эксперты поясняют, что основными драйверами продаж китайской марки в РФ в минувшем году были обновленная модельная линейка и оптимизированная работа дилерских центров бренда.
 
Сейчас в России продаются три модели марки Chery: Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2. При этом вторая стала самой покупаемой машиной китайского бренда в стране по итогам 2017 года. Chery Tiggo 3 заняла 45% от всех продаж марки.
 
Также на улучшение показателей Chery в России повлияло то, что китайская компания предлагает в РФ свою продукцию в кредит. Дилеры отчитались, что в 2017 году порядка 38% всех реализованных в стране машин Chery были взяты в кредит.
 
Напомним, машины Chery доступны в России по кредитным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Первой программой могут воспользоваться клиенты, ранее не покупавшие автотранспорт. Вторая же программа предусмотрена для семей с не менее чем с двумя несовершеннолетними детьми.

Иван Головин
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