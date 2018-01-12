«Татагролизинг» закупит внедорожники Renault Duster и LADA 4X4 на 7,4 млн рублей

Казанская компания АО «Татагролизинг» планирует закупить девять автомобилей на суммарную стоимость не более 7 432 0000 рублей – указанные средства будут выделены из бюджета Республики Татарстан. Отмечается, что чиновники планируют приобрести семь кроссоверов Renault Duster и два внедорожника LADA 4X4.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным местных изданий, компания АО «Татагролизинг» в ближайшие пять дней планирует закрыть тендер на поставку шести кроссоверов Renault Duster, суммарная стоимость которых не должна превышать отметку в 5 508 000 рублей. Таким образом, каждый автомобиль для чиновников не должен стоить больше 918 000 рублей.Отмечается, что поставляемые автомобили должны быть выпущены в 2017 году и иметь промежуточную комплектацию Expression. Данный вариант исполнения оснащается подогревом лобового стекла и переднего ряда сидений. Автомобиль должен иметь бензиновый мотор мощностью в 143 лошадиные силы.Кроме того, в отдельном тендере речь идёт о закупке ещё одного Renault Duster 2017 стоимостью в 973 000 рублей.Помимо этого, компания АО «Татагролизинг» планирует приобрести два российских внедорожника LADA 4X4 2017 года выпуска. Отмечается, что модели должны иметь максимальную комплектацию.