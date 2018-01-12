Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

Мнения

Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

О Державине и его наследстве.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | «Татагролизинг» закупит внедорожники Renault Duster и LADA 4X4 на 7,4 млн рублей

«Татагролизинг» закупит внедорожники Renault Duster и LADA 4X4 на 7,4 млн рублей

Сегодня, 14:42
Казанская компания АО «Татагролизинг» планирует закупить девять автомобилей на суммарную стоимость не более 7 432 0000 рублей – указанные средства будут выделены из бюджета Республики Татарстан. Отмечается, что чиновники планируют приобрести семь кроссоверов Renault Duster и два внедорожника LADA 4X4.

«Татагролизинг» закупит внедорожники Renault Duster и LADA 4X4 на 7,4 млн рублей

 

Согласно данным местных изданий, компания АО «Татагролизинг» в ближайшие пять дней планирует закрыть тендер на поставку шести кроссоверов Renault Duster, суммарная стоимость которых не должна превышать отметку в 5 508 000 рублей. Таким образом, каждый автомобиль для чиновников не должен стоить больше 918 000 рублей.

Отмечается, что поставляемые автомобили должны быть выпущены в 2017 году и иметь промежуточную комплектацию Expression. Данный вариант исполнения оснащается подогревом лобового стекла и переднего ряда сидений. Автомобиль должен иметь бензиновый мотор мощностью в 143 лошадиные силы.

Кроме того, в отдельном тендере речь идёт о закупке ещё одного Renault Duster 2017 стоимостью в 973 000 рублей.

Помимо этого, компания АО «Татагролизинг» планирует приобрести два российских внедорожника LADA 4X4 2017 года выпуска. Отмечается, что модели должны иметь максимальную комплектацию.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Администрация Ростова закупит легковые автомобили с бортовыми компьютерами
Администрация Ростова закупит легковые автомобили с бортовыми компьютерами

Государственная компания МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» на портале государственных закупок разместила объявление о закупке

Цены на Renault Duster увеличились на 13 000 рублей
Цены на Renault Duster увеличились на 13 000 рублей

С 15 ноября компания Renault в России повысила цена на кроссовер Duster. Все вариации автомобиля подорожали на 13 тысяч рублей, за исключением базовой

Renault Duster стал самым продаваемым кроссовером 2013 года в России
Renault Duster стал самым продаваемым кроссовером 2013 года в России

По результатам анализа итогов прошлого года стало известно, что наиболее рейтинговым автомобилем среди кроссоверов стал французский автомобиль Renault Duster.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости