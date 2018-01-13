Китайцы представили на CES 2018 электрический кроссовер Xpeng G3

В рамках выставки потребительской электроники CES 2018, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе, дебютировал новый китайский кроссовер Xpeng G3 на электротяге. Отметим, что в нынешнем году немало автопроизводителей привезли на мероприятие подобные автомобили, а это значит, что в ближайшем будущем сегмент электрических SUV существенно расширится.

Новый Xpeng G3 получил панорамное лобовое стекло, придающее модели сходство с американским электрокаром Tesla Model X. В китайской компании позаботились о том, чтобы пассажиры G3 насладились хорошим обзором благодаря раздвижной камере на крыше. В салоне кроссовера разместились мультимедийный комплекс с 15,6-дюймовым тачскрином и 12,3-дюймовый дисплей приборной панели.Перечень оснащения Xpeng G3 включает в себя по две боковые и фронтальные камеры, четыре панорамные камеры, 12 ультразвуковых радаров, три миллиметровых радара и две камеры в салоне машины. Новый электрический кроссовер способен припарковаться без вмешательства водителя.

Яна Васильева

Новинка может появиться в дилерских центрах уже будущей весной. Технические характеристики и данные о стоимости Xpeng G3 автопроизводитель решил озвучить ближе к старту продаж.