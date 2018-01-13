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| | Китайцы представили на CES 2018 электрический кроссовер Xpeng G3

Китайцы представили на CES 2018 электрический кроссовер Xpeng G3

Сегодня, 09:00
В рамках выставки потребительской электроники CES 2018, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе, дебютировал новый китайский кроссовер Xpeng G3 на электротяге. Отметим, что в нынешнем году немало автопроизводителей привезли на мероприятие подобные автомобили, а это значит, что в ближайшем будущем сегмент электрических SUV существенно расширится.

Китайцы представили на CES 2018 электрический кроссовер Xpeng G3

 

Новый Xpeng G3 получил панорамное лобовое стекло, придающее модели сходство с американским электрокаром Tesla Model X. В китайской компании позаботились о том, чтобы пассажиры G3 насладились хорошим обзором благодаря раздвижной камере на крыше. В салоне кроссовера разместились мультимедийный комплекс с 15,6-дюймовым тачскрином и 12,3-дюймовый дисплей приборной панели.

Перечень оснащения Xpeng G3 включает в себя по две боковые и фронтальные камеры, четыре панорамные камеры, 12 ультразвуковых радаров, три миллиметровых радара и две камеры в салоне машины. Новый электрический кроссовер способен припарковаться без вмешательства водителя.

Китайцы представили на CES 2018 электрический кроссовер Xpeng G3

 

Китайцы представили на CES 2018 электрический кроссовер Xpeng G3

 

Новинка может появиться в дилерских центрах уже будущей весной. Технические характеристики и данные о стоимости Xpeng G3 автопроизводитель решил озвучить ближе к старту продаж.
Яна Васильева
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