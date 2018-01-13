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| | Эксперты назвали самые популярные авто с пробегом в городах-миллионниках РФ

Эксперты назвали самые популярные авто с пробегом в городах-миллионниках РФ

Сегодня, 06:00
Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало результаты исследования вторичного авторынка, охватившее российские города с миллионным населением. Исследование позволило определить бестселлеры в каждом из городов по итогам января-ноября минувшего года.

Эксперты назвали самые популярные авто с пробегом в городах-миллионниках РФ

 

Аналитики отмечают, что LADA 2114 оказалась самым востребованным подержанным автомобилем в Перми, где удалось перепродать 921 такую машину. Данная модель также лидирует в Казани и Волгограде: местные жители приобрели 1 635 и 931 автомобиль LADA 2114 с пробегом соответственно. Вазовская модель LADA 2170 пользовалась наибольшим спросом в Самаре (1 205 проданных экземпляров).

В ходе исследования также удалось выяснить, что в 15 городах-миллионниках РФ на вторичном авторынке чаще всего покупают шесть моделей: Ford Focus, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Hyundai Accent, хэтчбек LADA 2114 и седан LADA 2170. Ford Focus смог занять первое место по продажам в шести городах, включая Москву с 9 252 реализованными экземплярами по итогам 11 месяцев.

В сибирских городах автолюбители отдают предпочтение Toyota Corolla. В Новосибирске было продано 2 648 таких авто с пробегом, в Челябинске – 1 083 машины, а в Нижнем Новгороде – 1 057 единиц. Подержанный Hyundai Accent стал лидером в Ростове-на-Дону (1 858 ед.), а Daewoo Nexia – в Уфе (1 189 ед.).
Яна Васильева
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