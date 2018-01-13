Mitsubishi отзывает в России 16,5 тыс. своих автомобилей

Японская компания Mitsubishi отзывает 16 515 внедорожников и электрокаров Mitsubishi Pajero и i-MiEV. Машины, купленные с апреля 2013 по февраль 2016 года, будут отправлены на доработку. Росстандарт сообщает, что причиной отзыва послужила возможная некорректная работа механизма срабатывания подушки безопасности переднего сидения.

Представитель дилера Mitsubishi в России ООО «MMC Рус» будет связываться с владельцами внедорожников и электрокаров, в которых были выявлены проблемы. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии также публикует перечень VIN-кодов транспорта, который может быть неисправен. На автомобилях будет проведена диагностика, и в случае обнаружения неисправности проведут ремонт пускового механизма подушки безопасности. За все указанные услуги платить не придется.В сентябре 2017 года по этой же причине компания Mitsubishi уже отзывала более 60 тысяч машин в России. Тогда проблему выявили в моделях Pajero и Galant.