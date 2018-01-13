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| | Mitsubishi отзывает в России 16,5 тыс. своих автомобилей

Mitsubishi отзывает в России 16,5 тыс. своих автомобилей

Сегодня, 04:00
Японская компания Mitsubishi отзывает 16 515 внедорожников и электрокаров Mitsubishi Pajero и i-MiEV. Машины, купленные с апреля 2013 по февраль 2016 года, будут отправлены на доработку. Росстандарт сообщает, что причиной отзыва послужила возможная некорректная работа механизма срабатывания подушки безопасности переднего сидения.

Mitsubishi отзывает в России 16,5 тыс. своих автомобилей

 

Представитель дилера Mitsubishi в России ООО «MMC Рус» будет связываться с владельцами внедорожников и электрокаров, в которых были выявлены проблемы. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии также публикует перечень VIN-кодов транспорта, который может быть неисправен. На автомобилях будет проведена диагностика, и в случае обнаружения неисправности проведут ремонт пускового механизма подушки безопасности. За все указанные услуги платить не придется.

В сентябре 2017 года по этой же причине компания Mitsubishi уже отзывала более 60 тысяч машин в России. Тогда проблему выявили в моделях Pajero и Galant.
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