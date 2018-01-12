Автомобильный рынок России в 2017 году вырос на 12%

Согласно данным специалистов Ассоциации европейского бизнеса, по итогам декабря 2017 года на российском автомобильном рынке было реализовано 166 013 новых автомобилей, что на 14% превышает показатели декабря 2016 года. Таким образом, всего в 2017 году российские дилерские центры реализовали 1 595 000 новых автомобилей, что свидетельствует о росте продаж на 11,9% в сравнении с результатами 2016 года.
Эксперты АЕБ отметили, что в 2017 году от месяца к месяцу в России наблюдался стабильный рост продаж новых автомобилей, даже несмотря на слабые показатели января и февраля. Эксперты уверены, что российский рынок ещё ждёт долгий и тяжелый путь к возвращению к прежним объёмам, но верный шаг в данном направлении уже сделан.