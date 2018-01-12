Автомобильный рынок России в 2017 году вырос на 12%

В 2017 году на российском автомобильном рынке было реализовано 1 595 000 новых автомобилей, что свидетельствует о росте спроса на 11,9% в сравнении с показателями 2016 года. Об этом сообщают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным специалистов Ассоциации европейского бизнеса, по итогам декабря 2017 года на российском автомобильном рынке было реализовано 166 013 новых автомобилей, что на 14% превышает показатели декабря 2016 года. Таким образом, всего в 2017 году российские дилерские центры реализовали 1 595 000 новых автомобилей, что свидетельствует о росте продаж на 11,9% в сравнении с результатами 2016 года.Эксперты АЕБ отметили, что в 2017 году от месяца к месяцу в России наблюдался стабильный рост продаж новых автомобилей, даже несмотря на слабые показатели января и февраля. Эксперты уверены, что российский рынок ещё ждёт долгий и тяжелый путь к возвращению к прежним объёмам, но верный шаг в данном направлении уже сделан.