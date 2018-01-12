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| | Автомобильный рынок России в 2017 году вырос на 12%

Автомобильный рынок России в 2017 году вырос на 12%

Вчера, 22:00
В 2017 году на российском автомобильном рынке было реализовано 1 595 000 новых автомобилей, что свидетельствует о росте спроса на 11,9% в сравнении с показателями 2016 года. Об этом сообщают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Автомобильный рынок России в 2017 году вырос на 12%

 

Согласно данным специалистов Ассоциации европейского бизнеса, по итогам декабря 2017 года на российском автомобильном рынке было реализовано 166 013 новых автомобилей, что на 14% превышает показатели декабря 2016 года. Таким образом, всего в 2017 году российские дилерские центры реализовали 1 595 000 новых автомобилей, что свидетельствует о росте продаж на 11,9% в сравнении с результатами 2016 года.

Эксперты АЕБ отметили, что в 2017 году от месяца к месяцу в России наблюдался стабильный рост продаж новых автомобилей, даже несмотря на слабые показатели января и февраля. Эксперты уверены, что российский рынок ещё ждёт долгий и тяжелый путь к возвращению к прежним объёмам, но верный шаг в данном направлении уже сделан.
Васисуалий Мурчалов
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