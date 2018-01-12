В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин

В 2016 году король Саудовской Аравии, несмотря на протесты духовенства, подписал закон, который позволил женщинам водить автомобиль. Местные СМИ сообщают, что теперь в стране открылся специальный автосалон, в котором женщины смогут приобрести автомобиль, получив всю необходимую информацию от представительниц своего пола.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным информационного агентства AFP, в Саудовской Аравии открылся первый в стране автосалон, ориентированный на представительниц прекрасного пола. Примечательно, что дилерский центр в городе Джидда могут посещать только женщины, которые будут получать консультацию и обслуживаться женщинами.Сообщается, что новый автосалон расположился в одном из крупных торговых центов в Джидде. Примечательно, что в дилерском центре представлены модели различных мировых брендов, а на выбор дамам будут предложены самые разные комплектации. Кроме того, в салоне можно получить кредит и оформить другие финансовые услуги.Напомним, что в сентябре 2017 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, который позволил женщинам водить автомобили. До этого дня женщины в стране не имели права на получение водительского удостоверения, а в том случае, если женщина была замечена за рулем, ей грозил довольно серьёзный штраф.