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| | В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин

В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин

Сегодня, 12:49
В 2016 году король Саудовской Аравии, несмотря на протесты духовенства, подписал закон, который позволил женщинам водить автомобиль. Местные СМИ сообщают, что теперь в стране открылся специальный автосалон, в котором женщины смогут приобрести автомобиль, получив всю необходимую информацию от представительниц своего пола.

В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин

 

Согласно данным информационного агентства AFP, в Саудовской Аравии открылся первый в стране автосалон, ориентированный на представительниц прекрасного пола. Примечательно, что дилерский центр в городе Джидда могут посещать только женщины, которые будут получать консультацию и обслуживаться женщинами.

Сообщается, что новый автосалон расположился в одном из крупных торговых центов в Джидде. Примечательно, что в дилерском центре представлены модели различных мировых брендов, а на выбор дамам будут предложены самые разные комплектации. Кроме того, в салоне можно получить кредит и оформить другие финансовые услуги.

Напомним, что в сентябре 2017 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, который позволил женщинам водить автомобили. До этого дня женщины в стране не имели права на получение водительского удостоверения, а в том случае, если женщина была замечена за рулем, ей грозил довольно серьёзный штраф.
Васисуалий Мурчалов
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