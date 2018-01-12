Российские продажи автомобилей KIA выросли на 21,6% в 2017 году

Компания KIA за 2017 год продала на российском авторынке 181 947 машин, что на 21,6% превышает показатель годичной давности. Примечательно, что KIA сохранила статус самого популярного иностранного бренда в РФ, сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-центр KIA Motors Rus.

Яна Васильева

Наибольшим спросом среди россиян пользуется модель KIA Rio, которая разошлась тиражом в 96 689 единиц (+10,3%) с учётом кросс-хэтчбека Rio X-Line, вышедшего на рынок в ноябре. На втором месте по российским продажам в модельном ряду марки оказался кроссовер KIA Sportage. Выбор на такой модели остановили 24 611 человек, что на 29,5% больше относительно 2016 года.«Бронзу» заслужила линейка cee'd с 15 246 проданными машинами (+1,1%). Примечательно, что из 12 моделей KIA, предлагаемых в РФ, у десяти была зафиксирована положительная динамика продаж. Самый впечатляющий прирост продемонстрировал бизнес-седан KIA Optima (+104%). В свою очередь седан Cerato стал популярнее на 81,9%, а хэтчбек Picanto – на 73,2%.Кроссоверы Sorento Prime и Sorento показали рост объёма реализации на 75,2% и 44% соответственно. При этом в сумме было реализовано более 11 000 таких автомобилей за год.