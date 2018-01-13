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| | Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2019 запечатлели на зимних тестах

Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2019 запечатлели на зимних тестах

Сегодня, 05:00
Немецкие машиностроители продолжают разработку вседорожника Mercedes-Benz GLS 2019 модельного года. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные автомобильными папарацци, заставшими прототип модели, когда он проходил зимние тесты. Это уже вторые испытания транспортного средства в холодное время года.

 

Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2019 запечатлели на зимних тестах

 

Вседорожник Mercedes-Benz GLS 2019 попадается фотошпионам не впервые. Тем не менее, в прошлый раз машина выглядела несколько иначе. Это указывает на то, что немцы установили на кузов автомобиля маскировочные элементы. Таким образом разработчики смогут как можно дольше держать в секрете внешность транспортного средства.
 
Основой для вседорожника Mercedes-Benz GLS 2019 модельного года послужила новая архитектура MHA. Эта платформа позволит разработчикам существенно снизить массу автомобиля, но при этом увеличить его. Таким образом, машина станет просторнее. Для нового Mercedes-Benz GLS готовятся бензиновые и дизельные агрегаты. Кроме того, автомобиль будет оснащаться комбинированной силовой установкой.

 

Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2019 запечатлели на зимних тестах

 

Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2019 запечатлели на зимних тестах

 

Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2019 запечатлели на зимних тестах

 

Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS 2019 запечатлели на зимних тестах

 

Точная дата дебюта вседорожника Mercedes-Benz GLS 2019 не озвучивается. Ожидается, что транспортное средство представят в конце нынешнего или в начале следующего года.

Иван Головин
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