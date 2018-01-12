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| | Особый вариант Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

Особый вариант Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

Сегодня, 12:40
Французская компания Renault собрала «заряженную» версию хэтчбека Clio RS. Новинку посвятили ещё не выпущенному болиду Формулы-1.

Особый вариант Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

 

Ранее стало известно, что в Формуле-1 сезона 2018-2019 годов примет участие гоночный болид Renault, который получил имя «18». Компания представила «заряженную» версию хэтчбека Renault Clio RS и посвятила его спорткару Формулы-1, который ещё не представили.

Особый вариант Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

 

Особый вариант Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

 

Особый вариант Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

 

Особый вариант Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

 

Особенностью «заряженной» версии Renault Clio RS станет особый спортивный дизайн. Кузов получил черный окрас с желтыми акцентами, на порогах разместили особые таблички, колесные диски заменили на спортивные. Кроме того, в салоне будут использовать более качественные материалы и шильдики серии.

Особый вариант Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

 

Особый вариант Renault Clio RS посвятили непредставленному болиду Формулы-1

 

Также новинка получила более мощную силовую установку: турбомотор отдачей 220 «лошадей». Помимо этого, «заряженная» Clio RS оснащена системой Torque Boost, которая временно увеличивает момент силы на 20 Нм. Модель была разработана на платформе Trophy, а подвеска была занижена. Старт продаж особой версии Renault Clio RS в Европе назначен на первую половину текущего года.
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