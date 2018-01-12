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| | Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2017 году

Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2017 году

Вчера, 18:23
Сотрудники зарубежного портала Focus2Move на основании статистики продаж автомобилей за 2017 год на глобальном рынке составили ТОП-10 самых популярных моделей в ушедшем году.

Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2017 году

 

Открывает рейтинг японская модель Toyota Corolla, выбор на которой в прошлом году остановили 1 224 990 автолюбителей по всему миру, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. «Серебром» довольствуется американский пикап Ford F-Series, который за год стал популярнее на 8,7%. Такой автомобиль приобрел 1 076 551 человек.

Замкнул ТОП-3 самых востребованных автомобилей в мире немецкий Volkswagen Golf. Данная модель разошлась тиражом в 952 826 машин, что соответствует снижению спроса на 3,5% относительно 2016 года. Четвёртую и пятую позиции рейтинга разделили Honda Civic и Toyota RAV4, чьи глобальные продажи в 2017 году достигли 819 005 и 807 143 автомобиля соответственно.

Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2017 году

 

Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2017 году

 

Далее следуют Honda CR-V (748 48 ед.), Volkswagen Tiguan (703 143 ед.), Ford Focus (671 923 ед.), Chevrolet Silverado (660 530 ед.). Наконец, последнее место в ТОП-10 занял Volkswagen Polo с 656 179 проданными автомобилями.
Яна Васильева
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