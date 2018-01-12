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| | McLaren выпустил спортивную версию суперкара 570GT

McLaren выпустил спортивную версию суперкара 570GT

Сегодня, 11:16
Компания McLaren намерена предложить пакет доработок Sport Pack для своей самой практичной модели – 570GT. По словам представителей марки, с таким комплектом автомобиль приблизится к 570S в плане настроек.

McLaren выпустил спортивную версию суперкара 570GT

 

В McLaren позиционируют 570GT как более комфортное исполнение 570S, которое отличается перенастроенными стабилизаторами поперечной устойчивости, более мягкими пружинами и сниженным на 2% передаточным отношением электрогидравлической системы. Набор Sport Pack предполагает, что все настройки автомобиля станут аналогичны 570S.

Помимо этого, суперкар станет доступен с новыми вариантами оформления экстерьера. Уже в базовом оснащении появятся карбон-керамические тормоза, а в качестве опции предложат электромеханическую панорамную крышу с регулируемой степенью тонировки. Стоимость комплекта доработок Sport Pack достигает 4 900 фунтов стерлингов, что эквивалентно порядка 380 000 рублей.

McLaren выпустил спортивную версию суперкара 570GT

 

McLaren выпустил спортивную версию суперкара 570GT

 

Ключевой особенностью McLaren 570GT стали два багажных отсека, суммарный объём которых составляет 370 литров. Купе приводится в движение 3,8-литровым твин-турбо мотором V8 с отдачей в 570 лошадиных сил, который сочетается с 7-скоростной роботизированной КПП с двумя сцеплениями. На разгон до 100 км/ч модели нужно 3,4 секунды, а её максимальная скорость равна 328 км/ч.
Яна Васильева
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