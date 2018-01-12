McLaren выпустил спортивную версию суперкара 570GT

Компания McLaren намерена предложить пакет доработок Sport Pack для своей самой практичной модели – 570GT. По словам представителей марки, с таким комплектом автомобиль приблизится к 570S в плане настроек.

В McLaren позиционируют 570GT как более комфортное исполнение 570S, которое отличается перенастроенными стабилизаторами поперечной устойчивости, более мягкими пружинами и сниженным на 2% передаточным отношением электрогидравлической системы. Набор Sport Pack предполагает, что все настройки автомобиля станут аналогичны 570S.Помимо этого, суперкар станет доступен с новыми вариантами оформления экстерьера. Уже в базовом оснащении появятся карбон-керамические тормоза, а в качестве опции предложат электромеханическую панорамную крышу с регулируемой степенью тонировки. Стоимость комплекта доработок Sport Pack достигает 4 900 фунтов стерлингов, что эквивалентно порядка 380 000 рублей.

Яна Васильева

Ключевой особенностью McLaren 570GT стали два багажных отсека, суммарный объём которых составляет 370 литров. Купе приводится в движение 3,8-литровым твин-турбо мотором V8 с отдачей в 570 лошадиных сил, который сочетается с 7-скоростной роботизированной КПП с двумя сцеплениями. На разгон до 100 км/ч модели нужно 3,4 секунды, а её максимальная скорость равна 328 км/ч.