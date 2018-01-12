Рассекречен 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

Характеристики концептуального Toyota GR Super Sport пока держатся в секрете, но разработчики рассказали, что в состав комбинированной силовой установки автомобиля входит бензиновый мотор V6 объемом 2,4 литра. Машина создавалась при участии гоночной команды Toyota Gazoo Racing. Внешне новинка похожа на прототип Toyota TS050 Hybrid. Этот болид участвует в гонках на выносливость WEC в топовой категории LMP1.
"Физический" дебют концептуального гиперкара Toyota GR Super Sport состоится в январе. Общественность познакомится с прототипом на мотор-шоу в Токио. Разработчики не исключают вероятность появления серийного воплощения Toyota GR Super Sport.