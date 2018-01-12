Рассекречен 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

Японские машиностроители рассекретили в глобальной сети внешность гиперкара Toyota GR Super Sport. Движущей силой экстремального автомобиля стала гибридная установка, производительность которой составляет 1000 лошадиных сил. Невзирая на гоночный дизайн и мощность, машина предназначена для дорог общего пользования.

Характеристики концептуального Toyota GR Super Sport пока держатся в секрете, но разработчики рассказали, что в состав комбинированной силовой установки автомобиля входит бензиновый мотор V6 объемом 2,4 литра. Машина создавалась при участии гоночной команды Toyota Gazoo Racing. Внешне новинка похожа на прототип Toyota TS050 Hybrid. Этот болид участвует в гонках на выносливость WEC в топовой категории LMP1. Характеристики концептуального Toyota GR Super Sport пока держатся в секрете, но разработчики рассказали, что в состав комбинированной силовой установки автомобиля входит бензиновый мотор V6 объемом 2,4 литра. Машина создавалась при участии гоночной команды Toyota Gazoo Racing. Внешне новинка похожа на прототип Toyota TS050 Hybrid. Этот болид участвует в гонках на выносливость WEC в топовой категории LMP1.

Концепт Toyota GR Super Sport поставлен на 18-дюймовые колесные диски, имеет крупное антикрыло, получил спортивную выхлопную систему с двумя патрубками, а боковые зеркала автомобиля заменили камеры, передающие изображение на специальный экран, установленный в салоне болида.

"Физический" дебют концептуального гиперкара Toyota GR Super Sport состоится в январе. Общественность познакомится с прототипом на мотор-шоу в Токио. Разработчики не исключают вероятность появления серийного воплощения Toyota GR Super Sport. "Физический" дебют концептуального гиперкара Toyota GR Super Sport состоится в январе. Общественность познакомится с прототипом на мотор-шоу в Токио. Разработчики не исключают вероятность появления серийного воплощения Toyota GR Super Sport.

Иван Головин