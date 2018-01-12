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| | Рассекречен 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

Рассекречен 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

Сегодня, 13:23
Японские машиностроители рассекретили в глобальной сети внешность гиперкара Toyota GR Super Sport. Движущей силой экстремального автомобиля стала гибридная установка, производительность которой составляет 1000 лошадиных сил. Невзирая на гоночный дизайн и мощность, машина предназначена для дорог общего пользования.

 

Рассекречен 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

 

Характеристики концептуального Toyota GR Super Sport пока держатся в секрете, но разработчики рассказали, что в состав комбинированной силовой установки автомобиля входит бензиновый мотор V6 объемом 2,4 литра. Машина создавалась при участии гоночной команды Toyota Gazoo Racing. Внешне новинка похожа на прототип Toyota TS050 Hybrid. Этот болид участвует в гонках на выносливость WEC в топовой категории LMP1.
 
Концепт Toyota GR Super Sport поставлен на 18-дюймовые колесные диски, имеет крупное антикрыло, получил спортивную выхлопную систему с двумя патрубками, а боковые зеркала автомобиля заменили камеры, передающие изображение на специальный экран, установленный в салоне болида.
 

Рассекречен 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

 

Рассекречен 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

 

Рассекречен 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

 

Рассекречен 1000-сильный гиперкар Toyota GR Super Sport

 

"Физический" дебют концептуального гиперкара Toyota GR Super Sport состоится в январе. Общественность познакомится с прототипом на мотор-шоу в Токио. Разработчики не исключают вероятность появления серийного воплощения Toyota GR Super Sport.

Иван Головин
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