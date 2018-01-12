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| | General Motors готов к серийному производству беспилотников

General Motors готов к серийному производству беспилотников

Сегодня, 10:49
Американская компания General Motors представила беспилотный электрокар Cruise AV, который базируется на «зелёном» хэтчбеке Chevrolet Bolt. Разработчики отметили, что модель является первым готовым к серийному производству автономным автомобилем от GM.

General Motors готов к серийному производству беспилотников

 

Представители компании General Motors сообщили, что новый полностью электрический Cruise AV имеет пять посадочных мест, каждое из которых является пассажирским. Новинка, базирующаяся на электрокаре Chevrolet Bolt, лишена рулевого колеса и педалей, а управление передано автономным технологиям четвертого уровня.

Сообщается, что новый Cruise AV разрабатывался 18 месяцев в сотрудничестве со специалистами компании Cruise Automation, которая была приобретена General Motors в 2016 году. Изначально модель оснастили системой LIDAR, несколькими камерами высокого разрешения, набором датчиков и проверили всё оборудование, после чего полученные результаты использовались для создания полноценного программного обеспечения для беспилотника.

General Motors готов к серийному производству беспилотников

 

Первые испытания нового Cruise AV начались ещё в октябре нынешнего года на дорогах Сан-Франциско – испытательный флот General Motors состоял из 50 автомобилей, а в дальнейшем испытания были проведены в Нью-Йорке и Финиксе. Отмечается, что серийное производство Cruise AV может быть налажено уже в 2019 году, но стоимость модели пока не раскрывается.
Васисуалий Мурчалов
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