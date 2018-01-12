УАЗ запатентовал модель «Патриот» в кузове лимузин

В базе Роспатента был обнаружен документ, согласно которому УАЗ планировал превратить внедорожник «Патриот» в лимузин. Руководство марки запатентовало такую новинку, а значит на заводе собирались наладить по меньшей мере мелкосерийное производство длиннобазной версии.

В качестве патентообладателя указывается ОАО «Ульяновский автомобильный завод». Документы подавали на регистрацию ещё осенью 2009 года, однако патент стал недействительным из-за неуплаты пошлины.Судя по фото, в лимузин УАЗ «Патриот» должны были переделать простым для рамного автомобиля способом. Так, за средней стойкой кузова у машины появилась остеклённая вставка, а в салоне установили дополнительные кресла против хода, при этом задние двери сохранили прежние размеры.

Яна Васильева

По данным российских изданий, УАЗ построил два экземпляра такого авто, один из которых был замечен во главе свадебного кортежа. Предположительно свадьбу играл сотрудник предприятия. К сожалению, что случилось с длиннобазным УАЗ «Патриот» потом неизвестно.