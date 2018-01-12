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| | УАЗ запатентовал модель «Патриот» в кузове лимузин

УАЗ запатентовал модель «Патриот» в кузове лимузин

Сегодня, 09:33
В базе Роспатента был обнаружен документ, согласно которому УАЗ планировал превратить внедорожник «Патриот» в лимузин. Руководство марки запатентовало такую новинку, а значит на заводе собирались наладить по меньшей мере мелкосерийное производство длиннобазной версии.

УАЗ запатентовал модель «Патриот» в кузове лимузин

 

В качестве патентообладателя указывается ОАО «Ульяновский автомобильный завод». Документы подавали на регистрацию ещё осенью 2009 года, однако патент стал недействительным из-за неуплаты пошлины.

Судя по фото, в лимузин УАЗ «Патриот» должны были переделать простым для рамного автомобиля способом. Так, за средней стойкой кузова у машины появилась остеклённая вставка, а в салоне установили дополнительные кресла против хода, при этом задние двери сохранили прежние размеры.

УАЗ запатентовал модель «Патриот» в кузове лимузин

 

По данным российских изданий, УАЗ построил два экземпляра такого авто, один из которых был замечен во главе свадебного кортежа. Предположительно свадьбу играл сотрудник предприятия. К сожалению, что случилось с длиннобазным УАЗ «Патриот» потом неизвестно.
Яна Васильева
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