Новый Audi A7 2019 дебютирует на автосалоне в Детройте

Представители немецкого премиального бренда Audi, принадлежащего концерну Volkswagen, планируют представить новый седан Audi A7 2019 модельного года в рамках международного автосалона в Детройте уже через несколько дней. Ожидается, что версия модели для США получит гамму бензиновых моторов TFSI, а также современную полностью цифровую приборную панель.

Согласно данным американских автомобильных изданий, вторая генерация стильного четырехдверного купе Audi A7 дебютирует уже через несколько дней в рамках автосалона в Детройте. Новинка получит некоторые сходства с концептуальным седаном Audi Prologue, представленным в 2017 году, впитав в себя обилие плавных линий и утонченную оптику.Разработчики утверждают, что новый Audi A7 2019 модельного года получит увеличенное пространство в салоне, что скажется на комфорте для пассажиров заднего ряда сидений. Салон модели рассчитан на четыре посадочных места.В список оснащения нового Audi A7 2019 входит новейшая информационно-развлекательная система MMI, которая впервые была представлена на флагманском седане Audi A8. Кроме того, новинка получит цифровую приборную панель Virtual Cockpit.

Васисуалий Мурчалов

Ожидается, что под капотом Audi A7 2019 расположится 3,0-литровый турбированный мотор V6 TFSI, но официальной информации о моторной линейке пока нет. В дальнейшем дебютирует плагин-гибридная версия модели.