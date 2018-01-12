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| | Новый Audi A7 2019 дебютирует на автосалоне в Детройте

Новый Audi A7 2019 дебютирует на автосалоне в Детройте

Сегодня, 09:07
Представители немецкого премиального бренда Audi, принадлежащего концерну Volkswagen, планируют представить новый седан Audi A7 2019 модельного года в рамках международного автосалона в Детройте уже через несколько дней. Ожидается, что версия модели для США получит гамму бензиновых моторов TFSI, а также современную полностью цифровую приборную панель.

Новый Audi A7 2019 дебютирует на автосалоне в Детройте

 

Согласно данным американских автомобильных изданий, вторая генерация стильного четырехдверного купе Audi A7 дебютирует уже через несколько дней в рамках автосалона в Детройте. Новинка получит некоторые сходства с концептуальным седаном Audi Prologue, представленным в 2017 году, впитав в себя обилие плавных линий и утонченную оптику.

Разработчики утверждают, что новый Audi A7 2019 модельного года получит увеличенное пространство в салоне, что скажется на комфорте для пассажиров заднего ряда сидений. Салон модели рассчитан на четыре посадочных места.

В список оснащения нового Audi A7 2019 входит новейшая информационно-развлекательная система MMI, которая впервые была представлена на флагманском седане Audi A8. Кроме того, новинка получит цифровую приборную панель Virtual Cockpit.

Новый Audi A7 2019 дебютирует на автосалоне в Детройте

 

Новый Audi A7 2019 дебютирует на автосалоне в Детройте

 

Новый Audi A7 2019 дебютирует на автосалоне в Детройте

 

Ожидается, что под капотом Audi A7 2019 расположится 3,0-литровый турбированный мотор V6 TFSI, но официальной информации о моторной линейке пока нет. В дальнейшем дебютирует плагин-гибридная версия модели.
Васисуалий Мурчалов
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