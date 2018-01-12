Новый Audi A7 2019 дебютирует на автосалоне в Детройте

Согласно данным американских автомобильных изданий, вторая генерация стильного четырехдверного купе Audi A7 дебютирует уже через несколько дней в рамках автосалона в Детройте. Новинка получит некоторые сходства с концептуальным седаном Audi Prologue, представленным в 2017 году, впитав в себя обилие плавных линий и утонченную оптику.
Разработчики утверждают, что новый Audi A7 2019 модельного года получит увеличенное пространство в салоне, что скажется на комфорте для пассажиров заднего ряда сидений. Салон модели рассчитан на четыре посадочных места.
В список оснащения нового Audi A7 2019 входит новейшая информационно-развлекательная система MMI, которая впервые была представлена на флагманском седане Audi A8. Кроме того, новинка получит цифровую приборную панель Virtual Cockpit.
Ожидается, что под капотом Audi A7 2019 расположится 3,0-литровый турбированный мотор V6 TFSI, но официальной информации о моторной линейке пока нет. В дальнейшем дебютирует плагин-гибридная версия модели.