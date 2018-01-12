Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

Мнения

Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

О Державине и его наследстве.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Продажи Volkswagen в 2017 году в России выросли на 20,5%

Продажи Volkswagen в 2017 году в России выросли на 20,5%

Сегодня, 11:09
Немецкий машиностроительный гигант Volkswagen продолжает укреплять свои позиции на авторынке России, и в 2017 году спрос на его продукцию увеличился в стране на 20,5%. Данная информация озвучена пресс-службой Volkswagen.

 

Продажи Volkswagen в 2017 году в России выросли на 20,5%


В 2017 году жители России приобрели 89 469 автомобилей Volkswagen. Самым успешным месяцем для немецкого производителя в РФ в минувшем году стал декабрь, когда дилеры реализовали 10 366 машин, что на 36,6% больше в годовом сравнении.
 
Самой продаваемой моделью Volkswagen в России в 2017 году был седан Volkswagen Polo. Модель разошлась по стране тиражом 48 595 экземпляров. Спрос на нее вырос в РФ на 2%. Кроссовер Volkswagen Tiguan за минувший год стал популярнее в России в 2,6 раза с результатом в 27 666 реализованных автомобилей. Эта модель предстала в 2017 году в РФ в новой генерации, что повлияло на рост ее продаж. Также дилеры отчитались, что в прошлом году 5 335 россиян остановили свой выбор на Volkswagen Touareg.
 
Показатель корпоративных продаж Volkswagen за 2017 год улучшился на 20,9%. Клиенты приобрели 22 317 машин марки. При этом только в декабре было продано 2 472 автомобиля, что на 41,7% больше, чем годом ранее.

Иван Головин
Новости по теме
Продажи Volkswagen в России в сентябре выросли на 15%
Продажи Volkswagen в России в сентябре выросли на 15%

В сентябре текущего года автомобили марки Volkswagen разошлись по России тиражом в 8 057 единиц. Это на 15% больше аналогичного результата годичной давности.

Продажи Volkswagen в РФ увеличились на 18% в июне
Продажи Volkswagen в РФ увеличились на 18% в июне

По итогам июня продажи Volkswagen на российском рынке составили 7 357 машин, что соответствует росту на 18% в годовом сравнении. За первые полгода спрос на

Продажи Volkswagen в России в марте выросли на 16%
Продажи Volkswagen в России в марте выросли на 16%

В России в марте на 16% вырос спрос на автомобили марки Volkswagen. За отчетный период дилеры продали по стране 6 953 транспортных средства немецкого бренда.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости