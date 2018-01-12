Продажи Volkswagen в 2017 году в России выросли на 20,5%

Немецкий машиностроительный гигант Volkswagen продолжает укреплять свои позиции на авторынке России, и в 2017 году спрос на его продукцию увеличился в стране на 20,5%. Данная информация озвучена пресс-службой Volkswagen.

В 2017 году жители России приобрели 89 469 автомобилей Volkswagen. Самым успешным месяцем для немецкого производителя в РФ в минувшем году стал декабрь, когда дилеры реализовали 10 366 машин, что на 36,6% больше в годовом сравнении.

Самой продаваемой моделью Volkswagen в России в 2017 году был седан Volkswagen Polo. Модель разошлась по стране тиражом 48 595 экземпляров. Спрос на нее вырос в РФ на 2%. Кроссовер Volkswagen Tiguan за минувший год стал популярнее в России в 2,6 раза с результатом в 27 666 реализованных автомобилей. Эта модель предстала в 2017 году в РФ в новой генерации, что повлияло на рост ее продаж. Также дилеры отчитались, что в прошлом году 5 335 россиян остановили свой выбор на Volkswagen Touareg.

Показатель корпоративных продаж Volkswagen за 2017 год улучшился на 20,9%. Клиенты приобрели 22 317 машин марки. При этом только в декабре было продано 2 472 автомобиля, что на 41,7% больше, чем годом ранее.

Иван Головин