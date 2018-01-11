«АвтоВАЗ» планирует создать внедорожные версии моделей LADA

Согласно данным российских изданий, компания «АвтоВАЗ» в ближайшие девять лет планирует выпустить 12 новых моделей, а также выпустить 11 обновлений для существующих автомобилей. Отмечается, что модели бренда LADA получат внедорожные версии, что сделано с учётом растущей популярности автомобилей сегмента SUV.

Васисуалий Мурчалов

Ян Птачек, исполнительный вице-президент компании «АвтоВАЗ» по продажам и маркетингу, во время общения с журналистами российских изданий рассказал, что в ближайшие годы автомобили бренда LADA получат 11 обновлений, а российским клиентам будут предложены 12 новых моделей. Топ-менеджер уточнил, что особое внимание будет отдано внедорожным версиям автомобилей.Стоит напомнить, что в 2017 году на рынке дебютировал новый универсал LADA Vesta SW во внедорожной версии Cross, которая от стандартного исполнения отличается завышенным дорожным просветом и наличием внедорожного обвеса с расширителями колёсных арок. Ожидается, что в будущем аналогичный вариант исполнения будет предложен и для других моделей LADA.Помимо этого, господин Птачек напомнил, что внедорожник LADA 4X4 имеет неплохие перспективы, поэтому не исключено, что модель получит рестайлинг или даже смену поколения. Модель продолжает пользоваться спросом несмотря на устаревший дизайн и оснащение.