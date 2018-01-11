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| | В России стартовало производство нового спорткара KIA Stinger

В России стартовало производство нового спорткара KIA Stinger

Вчера, 17:21
На калининградском заводе «АВТОТОР» стартовало серийное производство нового спортивного фастбека Kia Stinger. Новинка для российского автомобильного рынка будет предложена с бензиновыми моторами мощностью в 248 и 370 лошадиных сил.

В России стартовало производство нового спорткара KIA Stinger

 

Российский завод «АВТОТОР», располагающийся в Калининграде, приступил к серийной сборке нового корейского спорткара KIA Stinger, который является самой динамичной моделью бренда. Отмечается, что новинка будет производится по методу крупноузловой сборки. Первые автомобили поступят к своим заказчикам уже в начале весны нынешнего года, а самая доступная версия обойдётся в 1 999 900 рублей.

Новый Kia Stinger для России в базовом варианте исполнения оснащается 2,0-литровым турбированным мотором T-GDI с четырьмя цилиндрами, мощность которого составляет 248 лошадиных сил. Мотор способен разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 6,0-секунды, а на выбор клиентам предложат передний и полный привод.

«Топовый» KIA Stinger GT оснащается 3,3-литровым бензиновым мотором V6 с системой двойного турбонаддува, который способен генерировать 370 лошадиных сил при 510 Нм крутящего момента. Такая модель уменьшает время разгона до «сотни» до 4,9 секунды. Стоимость максимальной версии модели будет озвучена в феврале нынешнего года.
Васисуалий Мурчалов
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