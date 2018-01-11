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| | Российские продажи Skoda в 2017 году выросли на 12,5%

Российские продажи Skoda в 2017 году выросли на 12,5%

Вчера, 16:10
Российские дилерские центры шведского бренда Skoda, входящего в состав Volkswagen Group, в 2017 году смогли реализовать 62 302 новых автомобиля. Отмечается, что такие показатели на 12,5% больше, чем итоги продаж 2016 года.

Российские продажи Skoda в 2017 году выросли на 12,5%

 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году самым популярным автомобилем компании Skoda на российском автомобильном рынке оставался лифтбэк Skoda Rapid, который за отчётный период реализовался 26 455 раз, прибавив к спросу 13,5% в сравнении с результатами 2016 года. Рестайлинговая версия Rapid дебютировала в России в июле 2017 года.

На втором месте по популярности в России в 2017 году вполне ожидаемо расположилась Skoda Octavia, которая нашла своих владельцев 22 684 раза, что на 4.1% выше результатов продаж 2016 года.

Помимо этого, в июне 2017 года на автомобильном рынке России дебютировал новый кроссовер Skoda Kodiaq, который с момента старта продаж и до конца года реализовался тиражом в 2 086 единиц. Флагманский седан Skoda Superb увеличил показатели спроса на 34,9%, что в количественном выражении составляет 1 881 автомобиль. Представители компании Skoda отметили, что бренд доволен результатами продаж в России в 2017 году, а в 2018 году на рынок выйдут ещё несколько новинок.
Васисуалий Мурчалов
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