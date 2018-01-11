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| | Седан Honda Insight 2018 рассекречен до премьеры в Детройте

Седан Honda Insight 2018 рассекречен до премьеры в Детройте

Сегодня, 14:08
Японская компания Honda рассекретила внешность и некоторые технические характеристики нового седана Honda Insight 2018, публичная премьера которого должна состояться уже через несколько дней на автосалоне в Детройте. Отмечается, что новинка получит тот же гибридный мотор, которым комплектуется «зелёный» Honda CR-V.

Седан Honda Insight 2018 рассекречен до премьеры в Детройте

 

Японские разработчики из компании Honda представили новый гибридный седан Honda Insight 2018 модельного года, который будет продемонстрирован гостям международного автосалона в Детройте уже через несколько дней. Отмечается, что новинка прежде всего будет реализовываться на рынках Северной Америки, где модель расположится между Civic и Accord.

Что касается внешности, то новый Honda Insight 2018 получил довольно консервативный дизайн, а передняя часть кузова имеет множество сходств с другими седанами японского бренда, но имеет более агрессивную оптику. Прямым конкурентом модели станет Toyota Prius.

Седан Honda Insight 2018 рассекречен до премьеры в Детройте

 

Седан Honda Insight 2018 рассекречен до премьеры в Детройте

 

Седан Honda Insight 2018 рассекречен до премьеры в Детройте

 

В салоне нового Honda Insight 2018 расположилась современная мультимедийная система размерностью в 7,0 дюйма, а диагональ полностью цифровой приборной панели составляет 8,0 дюйма. Отмечается, что более подробная техническая информация, а также данные о расходе топлива и моторной линейки, будут озвучены во время публичной премьеры в Детройте.
Васисуалий Мурчалов
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