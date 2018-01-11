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| | Искусственный интеллект Intel используют для обучения гонщиков Ferrari

Искусственный интеллект Intel используют для обучения гонщиков Ferrari

Вчера, 18:54
Компания Intel заключила договор о сотрудничестве с итальянской Ferrari, в рамках которого автопроизводитель использует искусственный интеллект в североамериканском монокубке Ferrari Challenge. В частности, система будет применяться для улучшения навыков пилотов.

Искусственный интеллект Intel используют для обучения гонщиков Ferrari

 

Автогонщики смогут увидеть свой пилотаж с неба, поскольку система будет работать на базе видео, записанного с помощью закрепленных на летающих беспилотниках камер. Ожидается, что это поможет повысить навыки вождения болидов Ferrari.

Позднее искусственный интеллект Intel «научится» анализировать угол поворота руля, положение педалей непосредственно во время езды, чтобы вносить корректировки в манеру вождения или работу автомобиля. На сегодняшний день подобные изменения возможны только после заезда. Система также позволит повысить качество трансляций автогонок: в эфир будут запускаться только самые интересные моменты на трассе.

Отметим, что для Intel это не первый опыт сотрудничества с производителями автомобилей. Совместно с BMW и Fiat Chrysler Automobiles компания работает над беспилотными технологиями, позволяющими избавить машину от педалей и руля.
Яна Васильева
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