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| | В "дизельгейте" засветился американский бренд Ford

В "дизельгейте" засветился американский бренд Ford

Сегодня, 13:30
Владельцы пикапов марки Ford, оснащённых дизельными моторами, подали против автомобильной компании коллективный иск, обвинив её в умышленном занижении информации об уровне вредных выбросов. Об этом пишет зарубежное издание Automotive News.

В "дизельгейте" засветился американский бренд Ford

 

Предположительно Ford, подобно автоконцерну Volkswagen, использовал в ходе стендовых испытаний мошенническое ПО. Согласно исковому заявлению, поданному в федеральный суд Детройта, под подозрением оказались около 500 000 дизельных пикапов F-250 и F-350 Super Duty, реализованных с 2011 по 2017 год.

По словам автовладельцев, в таких машинах выбросы оксида азота превышают норму в 50 раз. Всего в иске содержится 58 пунктов нарушений законодательства США. Ответчиком по данному делу также выступит компания Bosch, которая, по данным истцов, помогала скрывать неэкологичность двигателей Ford и поддерживать их мощность.

В ответе на поданный иск американский автопроизводитель отметил, что на автомобилях Ford никогда не устанавливалось мошенническое ПО, и все они отвечают федеральным экологическим требованиям. В связи с этим в компании назвали данные обвинения безосновательными. Отметим, что Ford стала пятой автомобильной компанией, замешанной в «дизельном скандале». Вследствие появления такой новости акции марки упали на 1% до 12,96 долларов.
Яна Васильева
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