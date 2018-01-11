Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Alfa Romeo в 2017 году увеличила производство на 62% благодаря Giulia и Stelvio

Alfa Romeo в 2017 году увеличила производство на 62% благодаря Giulia и Stelvio

Сегодня, 12:52
Итальянский премиальный бренд Alfa Romeo по итогам 2017 года выпустил в общей сложности 150 722 автомобиля, что на 62% больше, чем по итогам 2016 года. Отмечается, что увеличить производство удалось благодаря растущему спросу на седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Alfa Romeo Stelvio.

Alfa Romeo в 2017 году увеличила производство на 62% благодаря Giulia и Stelvio

 

Согласно данным портала motor1, который ссылается на данные профсоюза Fim-Cisl, в 2017 году мощности компании Alfa Romeo произвели 150 722 автомобиля, что 62% превышает показатели 2016 года. В количественном выражении отрыв составил 57 605 автомобилей.

Отмечается, что рекордные показатели производства трёх итальянских заводов Alfa Romeo не оправдало ожиданий руководителя альянса Fiat-Chrysler Серхио Маркионне, так как топ-менеджер рассчитывал увидеть результат в 170 000 произведённых и отгруженных дилерам автомобилей. Реализация моделей бренда в Соединенных Штатах показала рост, но всё же оказалась ниже ожидаемой отметки.

Напомним, что в марте 2017 года руководство Alfa Romeo заявило о том, что в 2 2018 году бренд планирует реализовать 400 000 автомобилей, но теперь эта перспектива выглядит всё более туманной. Спасти положение мог бы полноразмерный кроссовер, на такая модель от Alfa Romeo дебютирует лишь в 2020 году.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Alfa Romeo увеличила продажи на рынке Европы
Alfa Romeo увеличила продажи на рынке Европы

За последние шесть месяцев автокомпания Alfa Romeo существенно нарастила продажи на европейском авторынке. Этого удалось достичь благодаря крупной рекламной

Alfa Romeo Stelvio выйдет в продажу в начале 2017 года
Alfa Romeo Stelvio выйдет в продажу в начале 2017 года

Alfa Romeo Stelvio поступит в продажу в начале 2017-го года. Создание первого внедорожника этой марки находится на финальном этапе. 

Премьера Alfa Romeo Giulia состоится 24 июня
Премьера Alfa Romeo Giulia состоится 24 июня

24 июня этого года состоится ожидаемая премьера очередной модели Alfa Romeo. Как сообщил глава компании «Fiat Chrysler» Маркионне Серджио, итальянская машина

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости