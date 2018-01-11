Alfa Romeo в 2017 году увеличила производство на 62% благодаря Giulia и Stelvio

Итальянский премиальный бренд Alfa Romeo по итогам 2017 года выпустил в общей сложности 150 722 автомобиля, что на 62% больше, чем по итогам 2016 года. Отмечается, что увеличить производство удалось благодаря растущему спросу на седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Alfa Romeo Stelvio.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным портала motor1, который ссылается на данные профсоюза Fim-Cisl, в 2017 году мощности компании Alfa Romeo произвели 150 722 автомобиля, что 62% превышает показатели 2016 года. В количественном выражении отрыв составил 57 605 автомобилей.Отмечается, что рекордные показатели производства трёх итальянских заводов Alfa Romeo не оправдало ожиданий руководителя альянса Fiat-Chrysler Серхио Маркионне, так как топ-менеджер рассчитывал увидеть результат в 170 000 произведённых и отгруженных дилерам автомобилей. Реализация моделей бренда в Соединенных Штатах показала рост, но всё же оказалась ниже ожидаемой отметки.Напомним, что в марте 2017 года руководство Alfa Romeo заявило о том, что в 2 2018 году бренд планирует реализовать 400 000 автомобилей, но теперь эта перспектива выглядит всё более туманной. Спасти положение мог бы полноразмерный кроссовер, на такая модель от Alfa Romeo дебютирует лишь в 2020 году.