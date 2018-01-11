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| | В ижевский стартап Zig-Zag инвестируют 15 млн рублей

В ижевский стартап Zig-Zag инвестируют 15 млн рублей

Вчера, 19:30
Фонд развития интернет-инициатив вложит в ижевский стартап Zig-Zag, появившийся в 2015 году, 15 000 000 рублей. Отметим, что средства пойдут на развитие логистического облачного сервиса по автоматическому распределению груза по машинам и созданию оптимальных маршрутов доставки.

В ижевский стартап Zig-Zag инвестируют 15 млн рублей

 

При помощи собственного математического алгоритма маршрут для 100 автомобилей выстраивается за 1,5 минуты. Таким образом, разработка специалистов Zig-Zag позволяет в 20 раз сократить время, которое логисты ежедневно тратят на составление маршрутов. Компаниям, занимающимся транспортировкой больших грузов, ижевский стартап помогает снизить расходы на топливо и смазочные материалы на 30%. За счёт того, что сервис работает автоматически снижается риск ошибки в расчётах.

«Наша система учитывает ограничения, с которыми сталкиваются логисты: грузоподъемность и вместимость каждого автомобиля, ситуация на дорогах, временные «окна», приоритеты доставки и график работы курьеров», – отметил основатель компании Александр Власов.


В обмен на предоставленные средства ФРИИ получит долю Zig-Zag, размер которой пока не сообщается. На сегодняшний день на счёт ижевской фирмы уже была перечислена часть денег, остальную сумму компании передадут после достижения обговоренных показателей.
Яна Васильева
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